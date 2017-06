Jalé Berahimi sobre su destitución como mariscal de la Marcha de la Diversidad: 'me hago a un lado, seguiré apoyándolos'

Ayer por la noche y pocas horas después de que se anunciara que Jalé Berahimi sería una de las mariscales de la Marcha de la Diversidad, a través de la página de Facebook de la marcha se anunció que la periodista ya no formaría parte del equipo de mariscales.

LEA: Organización descarta a Jalé Berahimi como mariscal de la Marcha de la Diversidad 2017

Ante lo ocurrido, La Nación conversó con la presentadora de televisión y ella manifestó que la decisión de destituirla como mariscal es algo de lo que no puede opinar. Sin embargo, resaltó que su apoyo para lo comunidad es algo que permanecerá y que probablemente asista a la marcha.

"Yo me sentí muy contenta y honrada, es una comunidad con la que tengo gran empatía y cercanía, y apoyaré siempre sus luchas hasta que consigan la paridad de derechos que tanto merecen y por la que ha existido una dramática lucha en las últimas décadas. Sin embargo, sobre la decisión de dar marcha atrás con el nombramiento de ser su mariscal, francamente no puedo opinar, eso tendrían que consultárselo a la organización. Por supuesto respeto, me hago a un lado, seguiré apoyándolos, posiblemente vaya a la marcha como parte de los asistentes, pero las razones no las manejo yo, habría que preguntarles a ellos", dijo.

Consultada sobre si la decisión la hizo sentirse herida o maltratada, la comunicadora aseguró que no.

"Yo diría que la palabra fue un poco desconcertada, claro que yo estaba muy honrada, muy contenta. Pero como te digo, mi posición sigue siendo la misma, esto es una cuestión accesoria, un desaguisadillo, pero no pasa nada. Aquí lo importante, lo que realmente importa, es que la comunidad en general, la población en general, entienda la urgencia de la igualdad de derechos de esta comunidad, que ha sido vapuleada por tantísimos años y que por dicha, en los últimos tiempos, han ido ganando luchas y lo seguirán haciendo, con el apoyo de todos", aseveró.

Para Berahimi lo importante, más allá del qué dirán, es visibilizar la situación de la población LGTBI.

"Esto es un asunto de forma, esto que pasó conmigo. Ya mañana nadie se acordará. Hay que apoyar la marcha, hay que apoyar las luchas de la comunicad LGTBI. Yo lo voy a seguir haciendo con más ahínco que nunca. De pronto este escandalillo sirve para que el tema se ponga en la mesa y haya más gente interesada en apoyar y promover sus luchas. Eso sería, básicamente, lo que tengo que decir, no tengo ningún comentario adicional al respecto, solo agregar ¡todos a la marcha!" culminó, con entusiasmo, muy al estilo de Jalé Berahimi.