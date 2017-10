Ítalo Marenco disfruta de su nuevo trabajo en 'Giros' de Repretel

"Estar en esta revista es todo un honor y no me puedo sentir más en casa con estos compañeros".

Así se siente Ítalo Marenco luego de una semana de integrar el equipo de presentadores deGiros, la revista matutina de canal 6.

LEA TAMBIÉN: Ítalo Marenco continuará en Repretel como presentador de 'Giros' tras cierre de 'Guerreros'

El presentador de televisión comenzó labores en ese programa el lunes 2 de octubre, tres días después del final de la primera temporada de Guerreros, producción que presentaba junto a Tony El tigre Bertarioni.

Marenco dijo que su regreso al programa (había estado casi un año anteriormente) ha sido especial, pues le ha permitido reencontrarse con un público al que aprecia y quiere.

"Me he reencontrado con todas las señoras que ven Giros, y me encanta porque es un público que amo. Hoy (este martes) andaba en la Zona de los Santos en una cobertura especial sobre esto de la tormenta y sentir el cariño de toda la gente me llena los ojos de lágrimas", comentó Marenco, quien tres días a la semana aparecerá como presentador de la revista y dos como reportero.

ADEMÁS:Ítalo Marenco se une a 'Giros' el lunes 2 de octubre

Ítalo Marenco destacó el apoyo que ha recibido de Verónica González, Patricia Figueroa y Vicente Tepedino –los otros presentadores del programa– en esta nueva etapa.

"La primera semana Patricia estaba de vacaciones, pero ya está de vuelta. En ocasiones se me ha acercado a darme algunos consejos, ella tiene una gran experiencia en esto. Verónica y Vicente, igual; ellos tienen muchísimas horas de televisión en vivo y los veo como maestros, guías y compañeros. Este tiempo siempre me he mostrado anuente a cualquier consejo y recomendación, eso uno lo agradece", agregó.

El también actor y exfutbolista añadió que se caracteriza por impregnar su trabajo de pasión y en esta nueva etapa, no es la excepción.

"Lo más bonito de la tele es ser uno mismo, sé que estoy en una revista mañanera donde no es tanta la adrenalina, pero siempre le doy mi toque. Cada intervención que tenga y cada nota que voy a presentar lo hago con el alma y el corazón", afirmó.

ARCHIVO:'Giros': 13 años de informar para el bienestar de la familia

Marenco es una de las figuras más populares de la televisora de La Uruca.