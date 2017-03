‘Into the Badlands’: un drama intenso y sangriento

TELEGUÍA RECOMIENDA

La guerra fue hace tanto tiempo que nadie recuerda ni porqué empezó. Pero las cicatrices y las marcas que han dejado están expuestas en cada pueblo, cada esquina y cada persona que está en las Badlands.

Todo suena muy dramático, pero en la serie Into The Badlands, no hay un solo espacio o personaje que no haya sufrido los horrores de la guerra y solo algunos –los suficientemente fuertes– logran sobrevivir el sórdido panorama.

Producida y protagonizada por el actor chino Daniel Wu, Into the Badlands regresa este domingo a AMC para su segunda temporada. La serie llegará cuatro semanas de diferencia del estreno en Estados Unidos, pero con toda la fuerza que exhibió la serie en su primera entrega.

Daniel Wu encarna a Sunny, un soldado a sueldo que debe reprimir sus intereses amorosos por su trabajo. Él es el jefe de toda una legión de guerreros del barón Quinn.

El tráiler de la segunda temporada sugiere que pronto vamos a conocer más del pasado de Quinn y sus motivaciones para desempeñarse en tan problemático puesto.

En la primera temporada, quedó claro que en Into the Badlands , toda situación se soluciona con violencia, y por eso cada líder tiene sangre en sus manos. Para la segunda, pareciera que esta tónica se mantendrá.

No extraña entonces que Stacey Sher, quien trabajó como productora en los filmes de Quentin Tarantino Pulp Fiction (1994) y Django Unchained (2012), sea una de las productoras de esta serie.

Puede que la mezcla de fantasía y artes marciales no sea para todos, pero las historias en el fondo de Into the Badlands prometen ser mucho más complejas que un par de escenas de patadas. Solo trate de no encariñarse con los personajes: nadie está a salvo en esta serie.











