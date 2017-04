Inés Sánchez: 'Estoy muy bien de salud'

San José

La presentadora del programa Teleclub, Inés Sánchez, le confirmó a Viva que se encuentra "muy bien de salud". La consulta se dio a raíz de que desde hace varias semanas se comenta que aparentemente había sufrido una lesión en su cadera tras una caída.

"Estoy muy bien de salud. No me he caído. No sé por qué le prestan atención a lo que cualquiera dice. Yo estoy muy bien", dijo Sánchez, de 85 años.

La cubana dijo que en este momento se encuentra feliz celebrando el 54 aniversario de su programa, pero no se pudo ampliar la información debido a una interferencia telefónica y tras varios intentos de llamada no se logró localizar a doña Inés.

Dorada trayectoria. El 9 de octubre del 2016 Inés Sánchez Guardé recibió un reconocimiento por "ser modelo de virtudes solidarias, y por impulsar por más de cincuenta años los valores de la familia y la cultura costarricense", según la Comisión Nacional de Rescate de Valores, organización encargada de entregar el premio.

En aquella oportunidad Sánchez admitió que la promoción que ha hecho de los valores de "amor, confianza y prevención", se lo debe a su programa Teleclub que tiene 54 años al aire y que actualemente se transmite por Xpert Tv canal 33 a las 3 p. m., con repeticiones de lunes a viernes a las 11 p.m. y 7 a.m.

Actualmente Sánchez cuenta con dos premios Guinnes: uno por el programa educativo más longevo y otro galardón por ser la presentadora de un programa educativo con más años al aire en todo el mundo.











