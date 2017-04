Ignacio Santos y Armando González estrenarán su nuevo programa de radio este lunes

'Malas compañías' es el nombre del programa

A partir del 24 de abril, las voces de los directores de Telenoticias y del periódico La Nación le darán forma a un nuevo programa radial de opinión y análisis, que será transmitido por Teletica Radio 91.5 FM, emisora de Televisora de Costa Rica (Teletica) lanzada la semana pasada.

El programa Malas compañías se escuchará de lunes a viernes, de 8 a 9 a. m., y será repetido a las 9 p. m.

La nueva apuesta que emprenderán en conjunto Ignacio Santos y Armando González estará cargada de debate y confrontación. Según Santos, el objetivo primordial del proyecto, que surgió desde la iniciativa de ambos, es generar un espacio para promover la discusión.

Viva conversó con ambos días antes del estreno. Lea acá un extracto de la entrevista.

Sabemos poco sobre el programa. ¿Qué pueden adelantarnos?

Ignacio: Se llama Malas compañías. Así le puse por Armando. Mi mamá siempre me dijo que él era una mala compañía (risas). A los dos nos pareció un nombre original. Además, –no necesariamente viene de ahí– tiene que ver, con la canción de (Joan Manuel) Serrat. De ahí es donde sale la idea. La intención es tener aproximadamente unos tres temas al día en el tapete. No solamente el tema de actualidad, sino también un entrevistado y otro tema que nosotros tengamos. Por ejemplo, el lunes vamos a tener a Juan Diego Castro. Con él vamos a comenzar.

¿Cómo surgió la idea de unirse y crear un programa como el que están planteando?

Ignacio: A mí me tocó estar en el proceso, junto con Carlos Álvarez (director de la emisora) de todo el armaje de la parrilla y de la programación de la radio, y siempre habíamos hablado de un programa de opinión. Un día Armando y yo estábamos sentados en las mecedoras de su casa y le pregunté qué le parecía hacerlo. Tenemos muchos años de conocernos. Tenemos mucho tiempo de ser periodistas. Somos abogados también. Nuestros padres eran buenos amigos y sobre todo nosotros. Nos pareció una gran idea para los dos, ya en la etapa madura de nuestras vidas, hacer un proyecto común dentro de un proyecto general que es Radio Teletica, que pretende ser una propuesta de lo que consideramos radio de verdad. Siempre en vivo, siempre con programas de opinión, siempre tratando de generar conversación, como es el lema de la radio.

¿Cómo esperan que sea la dinámica entre ustedes dos? Ante todo son amigos y el público no ha visto esa interacción en vivo.

Ignacio: Nosotros tenemos 35, 40 años, de una dinámica de conversación y discusión, de polémica, de llegar a acuerdos y desacuerdos. Creo que puede ser enriquecedor en un programa como este. Si bien en lo medular tenemos una gran coincidencia de visión de las cosas, también tenemos tonalidades diferentes que creo que van a contribuir a que el programa no sea dos voces en coro, sino que sean dos voces que se complementen, que aporten cosas diferentes y que, eventualmente, puedan polemizar.

Armando: Cada quién tiene sus puntos de vista sobre las cosas. Eso hace que preguntemos desde distintas perspectivas. Yo creo que eso enriquece una entrevista. El que las preguntas vengan desde puntos de vista diferentes es enriquecedor.

¿Cuál es el público meta del programa?

Armando: No es un tema en el que soy especialmente ducho. El que tiene más información sobre ratings y la forma en que se usan los medios electrónicos es Ignacio. Hay un auditorio muy importante en el transporte, en el vehículo, a esa hora. Eso ya dibuja un cierto perfil. Son personas que trabajan, en muchos casos van en vehículo particular, pero también hay una audiencia muy importante en los hogares. Esa es la gente a la que esperamos llegarle.

Ignacio: En radio no hay tanta data como la hay en televisión. En televisión nosotros tenemos un rating en tiempo real, minuto a minuto. Yo puedo ir viendo minuto a minuto cómo estoy con respecto a mi competencia. En radio, varios meses después llega un dato. Es más difícil ubicar audiencias. Sin embargo, el programa va a tratar de ser no solamente informativo, sino también tener elementos de aspectos de historia, de cultura, de literatura. Lo estamos haciendo para un público amplio y esa es la intención que tenemos, igual que la radio en general.

¿Cómo esperan diferenciarse de otros programas informativos o de opinión que se transmiten en la misma franja horaria?

Ignacio: Yo creo que lo mismo que nos ha hecho diferentes a los dos y a los dos medios: independiencia, criticidad, un periodismo de confrontación, buscando el debate y eso es lo que queremos hacer. Por eso es que nos estamos juntando los dos. También es un tremendo esfuerzo con las responsabilidades que ambos tenemos, sacar el tiempo para crear un programa como creemos que se debe hacer, que obviamente nos va a requerir mucho tiempo. Esas son las características del programa y yo estoy seguro que desde el primer día, así se va a ver.

¿Les preocupa de alguna forma que la gente pueda crear especulaciones al unirse los directores de los dos medios más importantes del país?

Armando: Pues en realidad no mucho. Ese tipo de cálculo no entra en nuestras consideraciones. Nos conocemos desde hace años, somos colegas, confiamos el uno en el otro y nos pareció muy interesante emprender esta aventura. ¿Cuál podría ser el perjuicio? No lo hemos considerado porque no vemos que pueda haberlo.

Ignacio: Para los que puedan ver un elefante muy grande en la piscina, de la unión de dos medios, debo aclarar una cosa: esta no es una propuesta que surge de los dueños de las empresas. Es una propuesta que surge de nosotros dos como periodistas. Ahora, que somos el director de La Nación y el director de Telenoticias , eso somos, pero antes que eso y para efectos de este proyecto, somos periodistas y somos periodistas que queremos hacer una radio diferente.

Armando: Y por último, la agenda de La Nación y de Telenoticias son dos cosas muy bien diferenciadas y así se van a mantener. Siempre han sido y así será.

Las elecciones presidenciales serán en menos de un año. ¿Cómo buscan aportar con su programa en una coyuntura política como la que tenemos actualmente?

Armando: Promoviendo la discusión. Cuestionando los planteamientos que hagan los diversos partidos. Es un espacio más de conversación.

¿Algún otro detalle que quieran agregar para los radioescuchas?

Ignacio: Yo creo que el trabajo se demuestra haciéndolo. Ojalá nos escuchen a las 8 a. m. y se convierta en un hábito.











