‘House of Cards’: Los Underwood se anclan al poder

Bien decía Abraham Lincoln que para probar el carácter de un hombre, bastaba con darle poder. Bajo esa premisa, todos sabemos a la perfección quién es Frank Underwood: un hombre enfermo de ego y de ambición, dispuesto a convertir a Estados Unidos en la próxima dinastía de la historia mundial.

Temporada con temporada, el personaje pionero de la programación original de Netflix no ha tenido reparo en imponerse incluso sobre la democracia, esa misma que considera un bien tan sobrevalorado. Sin embargo, el estreno de la quinta temporada de House of Cards dejará aún más difusos los límites éticos y morales de la pareja Underwood.

“Los americanos no saben lo que es mejor para ellos; yo sí. Sé exactamente lo que necesitan. Son como niños pequeños, Claire. Tenemos que agarrar sus dedos pegajosos y limpiar sus sucias bocas; enseñarles la diferencia entre el bien y el mal; decirles qué pensar, cómo sentirse y qué desear”, advierte el ya canoso presidente a su esposa, la Primera Dama.

“Incluso necesitan ayuda para escribir sus sueños más locos, para forjar sus peores miedos. Para suerte suya, me tienen a mí y te tienen a ti”, agrega, antes de dejar claro que se aferrará a la Casa Blanca por décadas.

Las palabras de Frank son un reflejo del miedo a perder lo más preciado que tiene en su vida: el poder.

La cuarta temporada finalizó con la candidatura a la Vicepresidencia de Claire (Robin Wright) y la declaración de Frank (Kevin Spacey) de guerra abierta contra un grupo terrorista islámico. La nación completa debía prepararse para el caos, pero lo peor aún está por venir.

El mensaje del presidente era, en el fondo, una cortina de humo para desviar la atención de una investigación periodística que lo tiene en la cuerda floja y que amenaza con revelar un oscuro pasado –con algunos cuantos asesinatos en la consciencia– que le abrió camino a Frank Underwood hasta el poder.

Al mismo tiempo, el protagonista espera que la declaratoria de guerra aglutine el espíritu patriota del electorado y funcione como un disparador de su frágil popularidad.

Ahora, en medio de su despiadada carrera política, y con los Conway pisándoles los talones en las encuestas electorales, los Underwood afrontarán nuevas conspiraciones, dejando a su paso una estela de sangre aún más densa.

“Los espectadores verán el juego de sus ardientes campañas y cómo sus alianzas se disolverán. Pero en esta temporada, mucha de la acción viene de afuera, desde un electorado cada vez más lleno de ira hasta un equipo de periodistas de investigación y un ‘profundo estado’ de operativos políticos”, advierte Netflix.

A la carga

La nueva temporada de la serie sacará a Claire de la sombra de su esposo.

Esto queda en evidencia desde el tráiler en el que ella rompe por primera vez la cuarta pared y mira fijamente a la cámara, tal como siempre lo hace Frank. Ha aprendido del mejor, se ha transformado y ella misma ha sucumbido a la tentación del poder.

“House of Cards está entrando en un nuevo territorio con su quinta temporada. Por primera vez, Frank Underwood va a tener que ganar una elección. La mentira, el engaño, el escándalo y el libertinaje probablemente aún estarán presentes, pero al final del día, los votos son votos. ¿Y qué mas? Su esposa está en la papeleta”, apunta el sitio Den of Geek.

Con su candidatura, el personaje de Claire toma más peso y asume un rol igual de protagónico , aunque con menos líneas porque la Primera Dama no necesita verbalizar tanto como su esposo, reconoce la actriz Robin Wright.

Este viraje en la trama podría convertirse en un arma de doble filo para House Of Cards , pues Wright recién denunció haber sido engañada por la producción de la serie.

“Me dijeron que se me estaba pagando lo mismo, y les creí, y recientemente he descubierto que no es el caso... así que eso es algo que tendré que investigar", explicó al sitio The Edit.

Anteriormente, la actriz había reclamado un suelo igual al de Spacey, quien recibió $500.000 por episodio. Tras solicitar la medición de los datos de audiencia cuando era ella la única que estaba en pantalla y compararlos con los del protagonista, Wright parecía haber logrado su cometido. Empero, la brecha salarial no se cerró por completo, pues la actriz percibe $100.000 menos que su compañero por episodio.

El conflicto pone en peligro la continuidad de Wright en la serie y podría dejar las puertas abiertas para que Claire se marche de la Casa Blanca.

“Lo único que quiero es dirigir. Ya no me interesa seguir estando delante de las cámaras. Ya lo he hecho, y me aburre. Aprecio mucho esta carrera, llevo dedicándome a ella 30 años, pero me encanta ver actuar a otros y ayudarles a hacer florecer su talento”, dijo la intérprete a The Edit.

Ficción vs. realidad

House of Cards regresa a la plataforma de streaming justo cuando el ojo del huracán se posa sobre el territorio estadounidense, con el nuevo gobierno de Donald Trump. ¿Aprovechará Netflix este contexto para crear paralelismos?

Aunque los productores aseguran que la quinta temporada fue escrita mucho antes las elecciones que llevaron a Trump al poder, no descartan parecidos con la administración actual.

“Claro, la resonancia a veces se siente extraña. Pero Trump es un intruso que está tratando de volar el sistema, y Francis es lo opuesto”, explica nueva la productora ejecutiva Melissa James Gibson.

“El campo de batalla para la quinta temporada es la psique estadounidens”, prosigue. “Eso puede ser un paralelo con nuestro mundo real”.

Sin embargo, los guiños recientes de Netflix con el panorama político estadounidense hacen pensar que Gibson tan solo intenta no meterse en líos con sus declaraciones. Basta con recordar que la compañía anunció la fecha de estreno de la temporada minutos antes de la asunción de Trump al poder.

En el teaser, se escuchaba un coro de niños recitando el juramento de la bandera frente al Capitolio de Washington, con ese emblema patrio al revés y la leyenda: “Nosotros hacemos el terror”.

“Por supuesto, la bandera al revés, los cielos grises y la asombrosa interpretación del Juramento de Lealtad ya no parecen tan terriblemente fuera de lugar", apuntó el sitio Screen Crush.

Vea la nueva temporada a partir de este martes 30 de mayo en Netflix.