History Channel y NatGeo transmitirán especiales sobre el 11 de setiembre

Los adolescentes que este año celebrarán sus quinceaños saben que alguna vez en Nueva York hubo dos rascacielos gemelos. Lo saben porque toda su vida han crecido con las imágenes en repetición de los aviones que se incrustan en aquellos neoyorquinos edificios tan simbólicos del capitalismo, una despejada mañana de setiembre.

Los quinceañeros han repasado una y otra vez los videos que dan cuenta de cómo aquellas moles de acero y hormigón se vineron al suelo, sepultando a miles de víctimas del terrorismo fanático. Para los nacidos después del 11 de setiembre del 2001, los atentados perpetrados contra el Centro Mundial de Comercio y el Pentágono son lecciones que se transmiten a partir de los relatos de quienes vivimos aquella mañana.

Todos los demás sabemos dónde estábamos. Yo me alistaba para ir hacia el periódico cuando mi papá me dijo que un avión había chocado contra una de las Torres Gemelas. La noticia en ese punto ya era brutal, desmesurada, y como millones de personas me planté frente al televisor. CNN transmitía en directo, aún sin claridad de lo ocurrido, y en Costa Rica recuerdo a Pilar Cisneros y Freddy Serrano sosteniendo sobre la marcha una edición matutina de Telenoticias que nadie sabía aún se haría eterna.

Unos 15 minutos después, en vivo, todos vimos al vuelo 175 de United explotar en medio de una bola de fuego en las entrañas de la torre norte. Y justo en ese momento, a la vista del demonio, se abrieron nuestros ojos.

El ritual del recuerdo.

El 11 de setiembre del 2001 es una fecha que nos marcó, una referencia histórica permanente del día que el mundo que conocíamos cambió.

Desde el punto de vista televisivo, el 11 de setiembre es una fecha de guardar, especialmente para canales como History y NatGeo, que año con año fortalecen su oferta de documentales y demás producciones derivadas de los ataques de al-Qaeda, con historias de coraje de sobrevivientes y rescatistas, así como infinidad de expertos en procura de explicaciones sobre lo ocurrido y el efecto global derivado.

En vista del los 15 años que se conmemoran justo este domingo, la programación de ambos canales estará abocada casi en su totalidad al repaso de títulos relacionados con el 11 de setiembre, así como para el estreno de un par de productos inéditos.

NatGeo debutará hoy Ataque al Pentágono , un especial que se centra en las historias nacidas a partir del impacto del vuelo 77 de American Airlines contra el edificio del aparato militar estadounidense, en Washington. Como bien señalan los productores, frente a la barbarie vivida en Nueva York, muchos han perdido de vista que también 184 personas murieron aquella mañana en el Pentágono. Relatos de coraje y heroísmo son el eje central del nuevo programa.

Otros títulos alusivos que NatGeo transmitirá a lo largo del día son Los bomberos del 11S; Segundos catastróficos; 11-S: Voces desde el aire; 9/11: Policías al rescate; El surfista del 11-S; 10 años después: El sueño americano; 9-11: Diez años después; 11-S: A la sombra de las Torres; 11-S: Mi experiencia; George W. Bush: La entrevista del 11/9, y 9/11: La guerra sin fin .

De parte del History Channel, su estreno para este domingo es 15 setiembres después, un documental con entrevistas recientes a figuras clave de la política estadounidense de aquel entonces como George W Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Rudolph Giuliani y Michael Bloomberg, así como pesos pesados de los medios, al estilo de Dan Rather, Tom Brokaw, y celebridades como el actor Matthew Broderick.











