‘Haters Back Off’: Perseguir la fama sin talento

Miranda Sings tiene una sola misión en la vida: ser famosa, a toda costa. Su —a veces absurdo— camino hacia la alfombra roja se cuenta en la serie de Netflix, Haters Back Off , la cual regresa a esa plataforma para una segunda temporada.

Sings le pertenece a la comediante Colleen Ballinger, quien creó el personaje en el 2008 inspirándose en cualidades y defectos de intérpretes que conoció durante sus estudios artísticos.

“Había muchas chicas altaneras que eran talentosas y no lo eran. Eran groseras y engreídas, me volvían loca. Luego vi a todas esas chicas tratando de sacar una carrera mientras colgaban videos en YouTube para que miles las vieran, ignorantes de que eran terribles. Los personajes eran tan ridículos que me dieron ganas de hacer uno para mí misma. Miranda salió del despecho”, le contó la estadounidense a The London Times .

Familia de locos. La primera temporada de Haters Back Off , se centra en torno a la vida familiar de Miranda y sus primeros videos en YouTube, con los que trata de enamorar a miles de fanáticos con su pésima voz.

Su madre Bethany, interpretada por Angela Kinsey ( The Office ), padece en la serie de “fibromialgia no diagnosticada”, lo cual hace que experimente ridículos malestares.

En ocasiones puede ser tan ilusa como Sings. A pesar de que el personaje de Kinsey es a ratos utopista, no pierde la esencia de una madre que apoya el sueño de su hija sin importar lo que digan los demás. Kinsey además está en busca del amor.

Por otra parte, su tío Jim interpretado por Steven Little ( Adventure Time ), es el encargado de hacer de su sobrina un caso exitoso. Jim quiso ser famoso durante su adolescencia, pero como muchos, fracasó, y ahora vive a través de Miranda su deseo frustrado.

La familia vive en una pequeña ciudad, en donde el Internet es la única esperanza de llegar a un público más amplio; sin ella, tío Jim y Miranda saben que ambos están confinados a su casa de un solo piso por toda la eternidad. Por esto apuestan a los videos de YouTube: así es como Miranda tratará de conquistar el mundo.

Pero para hacer todo más complicado, Miranda tiene una hermana Emily, interpretada por Francesca Reale, el habitante de la casa más “normal”.

Emily estudia arte, es culta, y tiene los pies en el suelo. Además trata de ser la voz de la razón en las situaciones que se tornan demasiado ridículas.

Nueva temporada. La buena noticia para los fanáticos de la serie, es que en la segunda temporada, Sings no se rinde ante su sueño, sino todo lo contrario.

Esta vez, dejará atrás sus videos y a cambio tratará de llegar a Broadway con la ayuda de su tío, quien traerá un refuerzo: el padre de Sings, interpretado por Matt Besser ( Comedy Central ).

Haters Back Off no solo muestra la historia de una chica que quiere ser famosa, sino que también por medio de los absurdos comportamientos, evidencia los peligros del deseo por el estrellato.

De acuerdo con El Mundo , “en Rotten Tomateoes , mítica lista de cinéfilos y seriéfilos, ponen la serie a caer de un burro. Un 42% de 100% la puntúa como fracaso. Es extraña, dolorosa y a menudo insoportablemente divertido por su formato YouTube, pero no se adapta del todo al formato más largo de televisión”, agregaron.

Pero en IMDB la puntuación es de un 6,7 sobre 10.

Los inicios. Netflix describe Haters Back Off como “una extraña comedia familiar, y un comentario sobre la sociedad actual y nuestra fascinación por la fama”.

En el 2008, Colleen era una estudiante de la Universidad Azusa Pacific cuando decidió subir un vídeo en YouTube interpretando a Miranda Sings. En ese momento, nació una estrella.

Pero aquello, fue una broma entre amigos para ver cómo reaccionaban a las ínfulas de la fama los otros compañeros. En ese entonces, la joven comediante no esperaba que nadie lo viera. Cabe decir que el experimento, “falló”.

Vea la primera y segunda temporada en Netflix a partir del 20 de octubre.