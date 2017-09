Harold Wallace tras expulsión de 'Dancing With the Stars': 'Me voy sabiendo que lo di todo'

La estrella de Harold Wallace brilló hasta el tercer programa de Dancing with the Stars: el exfutbolista fue el primer expulsado de esta cuarta temporada del concurso de ballroom producido en Costa Rica por Teletica Formatos.

Él y la colombiana Johanna Ortíz fueron los sentenciados por tener la menor puntuación en cuanto a las calificaciones del jurado y las votaciones por parte del público. Tras un duelo de baile, los jueces David Martínez y Flor Urbina coincidieron con que Ortíz debería de continuar en competencia.

"Yo sospechaba que me podía ir porque desde la primera gala los puntos no me favorecieron mucho. También sospechaba porque no manejo ni uso redes para publicidad ni para nada de eso. Sabía que en ese sentido no iba a ser tan popular como otros que trabajan más en eso. Sabía que había gente fuerte, sabía que estaba en problemas".

Para Wallace fue una "lástima" que en una noche tan emotiva como la del domingo 24 de setiembre, en la que todos los participantes abrieron su corazón para hablar de su año más memorable, también hubiera expulsión. Su año memorable él lo dedicó a sus tres hijas, mismas que estuvieron presentes en la gala.

"Es una lástima que la producción combinara todo tan conchamente. Fue duro salir luego de una gala tan emotiva; pero entiendo que así estaba el formato, Para mis hijas fue doloroso, ellas esperaban que el papá se quedara más tiempo. Yo me fui tranquilo porque lo di todo en los ensayos, a veces con horarios cansados. Al final en cuanto a baile siento que sí lo logré", detalló.

Anteriormente, Wallace había dicho que no buscaba nada específico al ingresar a la competencia. Sus ganancias serían el aprendizaje, mostrar otra faceta más allá del fútbol y por supuesto, divertirse.

"Este fue un lindo reto y a mucha gente le gusta. Fue una oportunidad para que la gente conociera más de mi vida. La gente pudo ver qué era de mí casi siete años después de retirarme del futbol. Aprendí cosas que no se hacen normalmente.

"A veces la gente me decía que me moviera más, pero cuando se baila el ballroom uno tiene que respetar muchas cosas: brazos, posturas, entre otros. Podían decir que no sabía bailar, pero aprendí muchas cosas como escuchar el ritmo de una canción", comentó Wallace, quien disfrutó volver a ensayar con tanta disciplina y rigurosidad como cuando era jugador.

"Mi vida continúa"

Para Wallace, ser el primer expulsado no demerita el esfuerzo que puso en la competencia.

"Me siento bien porque mi vida continúa, mis funciones siguen siendo las mismas. El tema es que se crea un lazo, un vínculo afectivo y esa parte es la triste ya no los voy a ver, ni voy a ensayar, pero era parte del show, en algún momento tenía que pasar. Me voy superagradecido, con la gente que nos apoyó, no me lo esperaba. Dancing me deja el cariño de mucha gente, eso es lo que me llevo. Los compañeros y los bailarines nos hicimos una familia en los meses que estuvimos juntos", comentó.

Haciendo una analogía con el fútbol, el actual comentarista de TDMás dijo que "uno puede perder un partido pero siempre continúa entregándolo todo. Me voy de la gala pero sabiendo que lo di todo. Si me hubiera guardado algo estaría lamentándolo. Pero yo hice todo lo posible".