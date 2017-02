El canal TNT satisface a los que tienen hambre de Óscar

TELEGUÍA RECOMIENDA

Lo sabemos, sos un enfermo del Óscar. Te tirarás las cuatro horas de su esperada gala y como aperitivo seis películas para ir calentando.

El sábado 25 y domingo 26 de febrero, fin de semana del Óscar, se vale cualquier cosa y TNT lo sabe.

Continuando con el especial Locos por las estatuillas, TNT presentará una selección de largometrajes que ganaron al menos un galardón. Pueden haber triunfado por la estrella que la protagonizó, o por algún desconocido que la hizo brillar en las áreas de sonido, fotografía o maquillaje.

“ El cine honra a sus máximas estrellas. Y, también, a sus héroes anónimos. Puede ser una estatuilla para el director, para la maquilladora o para esa banda sonora que te enamora. Para la mejor actriz de reparto, para el vestuarista desconocido”, proclama TNT justificando su especial.

El caso es que la primera película del menú es Top Gun (1986), filme protagonizado por Tom Cruise que ganó el Óscar a mejor canción original por Take My Breath Away . Esta cinta se transmitirá el sábado, a las 12 m.

A las 2 p. m. llegará una joya su pantalla. Ganadora de cuatro estatuillas doradas– incluyendo mejor película extranjera, banda sonora, fotografía y dirección artística–, El tigre y el dragón (2000) la mantendrá atado a su sofá. Ang Lee dirige esta obra de arte de origen asiático.

La jornada sabatina acabará con El señor de los anillos: la comunidad del anillo (2001), que obtuvo cuatro premios en su oportunidad.

El domingo 26, a la 1:25 p. m., le tocará el turno a Mejor imposible , cinta con la que Jack Nicholson y Helen Hunt se coronaron como los mejores actores de aquel año.

No faltará La muerte le sienta bien, con Meryl Streep, que obtuvo la estatuilla a mejores efectos visuales en 1992 y que se verá a las 4:05 p. m. Finalmente, a las 6:05 p. m., la maratónica acaba con Babe, el chanchito valiente (1995), cinta merecedora del Óscar a mejores efectos visuales, y que narra la historia de un cerdito con ínfulas de perro pastor.

Y luego ya, tranquilo, puede sentarse a ver la gala y averiguar quien gana este año. ¡Qué disfrute!

Véalo. Sábado 25 de febrero. TCM. 12:00 M.











