Entretenimiento Hacker amenaza con filtrar la nueva temporada de ‘Orange is the New Black’

No solo estamos desesperados por saber si Dayanara por fin apretará el gatillo en la quinta temporada de Orange is the New Black , sino que un hacker suma nuevas tensiones al estreno de la serie de Netflix.

De acuerdo con informaciones de The Associated Press, una persona o grupo que se hace llamar The Dark Overlord habría subido la totalidad del primer episodio en una plataforma ilegal para compartir archivos. Sin embargo, la agencia de noticias no pudo comprobar su autenticidad.

El estreno de ese primer capítulo de la serie insignia de Netflix estaba previsto para el próximo 9 de junio.

Ahora, The Dark Ovelord reclama la suma de una cantidad de dinero no especificada que, de no ser cancelada, pone en riesgo material inédito de otros estudios que al parecer estaría en manos de los hackers .

El viernes por la noche, The dark Overload publicó en su cuenta de Twitter: ¿Quién es el siguiente en la lista? FOX, IFC, NAT GEO y ABC. Cómo nos vamos a divertir. Ya no estamos para más juegos”.

Netflix ya confirmó el embrollo y se pronunció ante una consulta del portal especializado Deadline . “Estamos al tanto de esta situación. Una productora que trabaja con varios estudios de televisión ha visto comprometida su seguridad por apropiación indebida y el FBI ya se encuentra investigándolo en estos momentos”, manifestó el gigante de streaming.

Según la AP, se trata de la compañía de Los Gatos, en California, que provee servicios de producción a varios estudios importantes de televisión, y que habría sufrido una violación a su sistema de seguridad.

El 11 de abril Netflix nos llevó de vuelta a Licthfield al publicar el primer minuto de la nueva temporada.











