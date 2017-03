Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Entretenimiento HBO confirma que la última temporada de 'Game of Thrones' tendrá solo seis episodios

El invierno tiene los capítulos contados. Los productores de la aclamada serie de HBO Game of Thrones (GoT), David Benioff y Dan Weiss, confirmaron en una convención realizada en Texas, que la última temporada de GoT contará con solo seis episodios.

La octava temporada se estrenará en el 2018 y será la conclusión de la adaptación televisiva a la saga de libros escritos George RR. Martin. Según Weiss, los capítulos se encuentran en etapa de preproducción mientras definen quienes serán los guionistas.

La semana pasada el equipo de HBO reveló más detalles de los nuevos episodios que se estrenarán en la sétima temporada el domingo 9 de julio a nivel mundial. Este ciclo contará solo con siete emisiones por lo que será más corto de lo habitual.

Game of Thrones se estrenó en el 2010 y ha marcado un hito en la televisión al convertirse en la serie con más premios Emmys en toda la historia ,al conquistar 38 estatuillas en 110 nominaciones.











