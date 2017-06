Desde hace una semana, Guiselle López fue despedida de Sábado Feliz. La expresentadora estuvo en el espacio por siete meses, luego de que el pasado 5 de noviembre, tras seis años lejos de la televisión, se incorporará al equipo de presentadores del espacio. Nelson Hoffmann, productor del programa sabatino, confirmó la salida.

"Dentro de los cambios en Teletica tocaron a todos los programas y entre esos estaba Sábado Feliz y quien me quedó fuera del programa fue Guiselle López. Ella tenía ingresada al programa muy poco, esa es la única razón", manifestó Hoffmann.

López conversó con Viva y aseguró que desde hace una semana no forma parte del elenco de Sábado Feliz. La expresentadora aseguró que su despido se debe a las "restructuraciones que se realizaron en canal 7".

"Por ahora estoy tranquila. He estado conversando con jerarcas de canal 7 acerca de regresar a la televisión", dijo.

Guiselle prefirió no dar detalles acerca del espacio al que podría incorporarse.

"Para esta próxima semana espero saber algo en concreto. El tema es que voy a seguir (en el canal). No quiero adelantarme, todavía no lo tengo claro, pero sí existe la posibilidad de regresar", aseveró.

Hoffmann aseguró que López no volverá a Sábado Feliz. "No, ya en Sábado Feliz no porque una vez que una persona sale se toman acciones de borrar contenido de la persona anterior. Sería como volver a empezar otra vez", aseguró Hoffmann.

Se consultó a René Picado, presidente de Televisora de Costa Rica, y a Jorge Garro, de la gerencia de la compañía, sobre la posibilidad de la incursión de Guiselle López en alguno de sus productos y al momento de la publicación de esta nota no se recibió respuesta.