Repretel pone fin a 'Guerreros' por graves lesiones de sus participantes

Las frecuentes y graves lesiones sufridas por los 12 integrantes del programa Guerreros, motivaron a Repretel a ponerle fin a la producción, que se transmite por canal 11 desde el lunes 29 de mayo.

Viva conoció que este lunes por la tarde, los productores del programa se reunieron con los atletas participantes para informarles que el espacio saldría del aire esta semana.

LEA TAMBIÉN:'Guerreros': El coraje de 12 atletas llegó a la televisión costarricense

Por ello este diario contactó a Gastón Carrera, director de Contenidos y productor general de la empresa, quien confirmó la veracidad de la información.

"Puse el programa a disposición de las jefaturas por un tema humano. La decisión se ha tomado conjuntamente con las altas esferas del canal porque hay que priorizar la parte humana y los chicos están diezmados en sus posibilidades físicas", afirmó Carrera.

Guerreros cerrará su ciclo en la pantalla del 11 este viernes 29 de setiembre, exactamente cuatro meses después de que debutara por ese canal.

"Me reuní con ellos (los atletas participantes) porque hay un equipo importante de fisioterapeutas que los atiende y son lesiones complicadas como tendinitis (lesión que afecta al tendón de un músculo y provoca inflamación con gran dolor), y la única forma en que ellos recobren su capacidad física es con un reposo largo", continuó Gastó Carrera.

Desde semanas antes de salir al aire, Repretel subrayó que Guerreros cumpliría ciclos en la televisión a través de temporadas. En principio, la primera temporada iría de finales de mayo a la primera semana de diciembre próximo, pero el final se adelantó.

"Guerreros es un programa de alta frecuencia. En las últimas semanas nos hemos visto en la obligación de bajar la intensidad del juego, pero la situación de ellos (los participantes) no mejora hasta que descansen. De los 12 guerreros, 10 están con lesiones que hay que atender y eso nos obliga a traer reemplazos constantemente", refirió.

El productor general enfatizó que el final de Guerreros responde a un tema de salud física de sus figuras y no está relacionado a niveles de audiencia.

"El rating en las últimas semanas ha tenido una evolución positiva. El programa se autosustentaba y podía durar al aire los casi tres meses que le restaba para cumplir su ciclo de la primera temporada. Pero no todo es rating, el problema aquí fueron las dolencias de los chicos, un grupo de muchachos valientes a quienes les agradecemos ese gran esfuerzo de las últimas semanas", dijo el encargado de producción de Repretel.

Gastón Carrera no habló si el programa se retomaría a futuro, pero sí fue sincero al reconocer que Guerreros, al contemplar competencias físicas y pruebas de alto impacto, es un formato para emisión semanal y no diaria. "Eso lo vimos en el camino", aclaró.

Precedente

Con la decisión de Repretel, sale a flote el caso del exjugador de la Liga Deportiva Alajuelense, Francisco Rodríguez, quien dejó el programa apenas un mes después de su estreno, según él, porque el espacio ponía en riesgo su carrera en las canchas.

ADEMÁS: Exjugador de la Liga dejó 'Guerreros' porque ponía en riesgo su carrera de futbolista

"Lesionado, lesionado, no estuve; pero sí con muchísimo dolor. Esta última semana me costaba incluso hasta dormir por el dolor de los brazos. Ahí decido que por más que me guste el programa no puedo atentar contra mi propia carrera (de futbolista)", explicó Rodríguez al hablar de su salida del programa.

En aquel entonces, el futbolista contó que antes de Guerreros su entrenamiento se enfocaba en piernas, por lo que varió las rutinas para cumplir con las actividades del programa.

"El programa requiere mucha fuerza de brazos y en el fútbol los brazos no se trabajan mucho, lo que pasa es que como mi posición (en la cancha) es delantero, el entrenamiento en esa parte del cuerpo sirve para cubrir, girarse. También entreno postura, balance y flexibilidad", contó el joven a mediados de junio pasado.

Otra participante que se retiró por una lesión grave fue Claudia Venegas. Una lesión de rodilla le impidió continuar en el programa, del que se despidió a inicios de setiembre.

Los otros integrantes de Guerreros también se enfrentan o han enfrentado lesiones; empero, su recuperación no ha implicado más que alejarse unos días del programa.

Difícil camino

La cancelación de Guerreros se suma a la seguidilla de cerrojos que Repretel le ha puesto a parte de su programación estelar de canal 11, en menos de un año y medio.

El primetime de esa frecuencia arrastra problemas desde el 17 de junio del 2016, cuando salió al aire el programa Combate, luego de cinco años de gozar de gran éxito y popularidad en la audiencia (alcanzó más de un millón de seguidores en Facebook).

El 9 de agosto, el programa Intrusos dejó su horario de las 10 p. m. y se trasladó a las 6 p. m., siempre por canal 11. Ese mismo día, Repretel puso al aire una gran apuesta: Batalla de talentos, que se transmitió por tres meses.

El 30 de setiembre, la televisora de La Uruca anunció el final de Intrusos (con siete años al aire) y el 3 de octubre la empresa lanza Contámelo todo.

ARCHIVO: Crítica de televisión de 'Guerreros': Poco a poco, 'Combate'

Contámelo todo culmina su ciclo el 31 de marzo pasado, dos meses antes de que se estrenara Guerreros, del que ahora se confirma su final.

Por ahora, Repretel rellenará con enlatados, a partir del lunes 2 de octubre, su horario estelar de canal 11. El o los programas que ocuparán la franja de 7 p. m. a 9 p. m. desde ese día, aún no se han definido.

Además, la empresa no valorará ningún proyecto nuevo para poner al aire en el lugar de Guerreros, pues se concentrarán en las producciones de Toros y Festejos Populares de fin y principio de año, indicó Gastón Carrera.

LE PUEDE INTERESAR:Ítalo Marenco y Tony Bertarioni: la química perfecta de 'Guerreros'