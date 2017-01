Los Globos de Oro: ¡A disfrutar de la temporada de premios!

TELEGUÍA RECOMIENDA

La llegada del mes de enero es un anuncio del inicio de la temporada de premios, que busca hacer un reconocimiento público a la comunidad mundial artística del cine, la televisión y la música.

Como ha sido tradición desde hace algunos años, la gala de los Globos de Oro, que en esta oportunidad celebran su edición número 74, dan el banderazo de salida para esta temporada, que llega a su punto clímax con la entrega de los premios Óscar, el próximo 26 de febrero.

En esta oportunidad, la responsabilidad de entretener al público y liderar la entrega de estos galardones recaerá en el comediante Jimmy Fallon. Nadie puede poner en duda que la creatividad, la inteligencia y la irreverencia de este guionista será protagonista a lo largo de la noche.

En la gala, que se transmitirá este domingo 8 de enero a las 6 p. m., por el canal TNT, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) reconocerá lo mejor del cine y la televisión.

El apartado del sétimo arte genera mucha expectativa, pues suele ser un reflejo fiel de la inminente carrera por el Óscar. El musical La La Land encabeza la lista con siete nominaciones, seguida de los dramas Moonlight (6) y Manchester By the Sea (5). Completa el listado Florence Foster Jenkins (4), Lion (4), Hacksaw Ridge (3), Hell or High Water (3) y Nocturnal Animals (3).

La nominaciones en el área de televisión, lideradas por Game of Thrones , también trae un importante grupo de debutantes, encabezados por Westworld , This Is Us , Stranger Things y The Crown , estas últimas dos son producciones originales del servicio de streaming Netflix. Con dos nominaciones aparece Mr. Robot .

Otras de las candidatas de peso en esta categoría son: American Crime , Outlander , Transparen t, Veep,Better Call Sau l, The Americans , Ray Donovan , Mozart In The Jungle , Black-ish y My Crazy Ex-Girlfriend .

La actriz Meryl Streep será distinguida con el premio especial Cecil B. De Mille, que celebra a los talentos que consiguieron importantes logros en la industria del cine y la TV.

Véalo. Domingo 8 de enero. TNT. 6:00 P.M.











Comparta este artículo Entretenimiento Los Globos de Oro: ¡A disfrutar de la temporada de premios! Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Los Globos de Oro: ¡A disfrutar de la temporada de premios! Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.