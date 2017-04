‘Girlboss’: El imperio de la moda

TELEGUÍA RECOMIENDA

La nueva comedia de Netflix cuenta la historia de Sophia Amoruso, fundadora de la gigantesca marca de moda Nasty Gal.

Girlboss , serie que está inspirada en el Best Seller del New York Time s, tendrá 13 capítulos de una hora de duración cada uno, y se estrenará el próximo 21 de abril.

La ficción se centra en Amoruso, interpretada por la actriz Britt Robertson (Tomorrowland, El viaje más largo y The First Time), quien comenzó vendiendo ropa vintage en la plataforma de Internet eBay.

A sus 27 años, ya había construido un imperio multimillonario de la moda: Nasty Gal.

La serie es creada y producida por Kay Cannon (Pitch Perfect 1 y 2, 30 Rock), y cuenta también con las producciones ejecutivas de Charlize Theron (Monster, Young Adult), Laverne McKinnon y Beth Kono (Denver & Delilah), Christian Ditter (How to Be Single) y Sophia Amoruso.

La primera escena del tráiler se basa en un evento real ,en el que Amoruso compró una chaqueta Chanel de época por $8 y la vendió por $1.000.

“No está claro hasta qué punto la serie seguirá la trayectoria emprendedora de Amoruso, pero hay mucho que extraer de sus experiencias”, publicó el medio Indiewire .

“Gran parte de su marca estaba dirigida a mujeres jóvenes y dependía en gran medida de las redes sociales para sacar la voz. En su apogeo, el minorista se convirtió en un imperio multimillonario e, incluso, abrió dos tiendas”, agregó.

Según el medio, Amoruso también se vio involucrada en controversias por presuntamente despedir a empleadas embarazadas. La empresa se declaró en la quiebra en el año 2016.

“Cuando obtuvimos los derechos, fuimos a otro lugar (aparte de Netflix)”, aseguró Theron durante un panel de febrero en Nueva York en una nota publicada por USA Today.

“Solo para dar un ejemplo, nos sentamos en una habitación, la retroalimentación que recibimos fue absolutamente impactante –eran en su mayoría hombres en la habitación–. Salimos con la sensación de que si no encontramos el hogar adecuado para esto”, agregó la actriz.

Kay Cannon, la creadora, afirmó que se vio atraída por la trama de la empresaria al querer contar una historia desde el punto de vista femenino.

“Se sentía como si cada historia fuera sobre un hombre defectuoso”, aseguró, “que está totalmente bien. Pero yo estaba muy hambrienta de crear una historia sobre una mujer”.

