Otra novela de George R.R. Martin, autor del libro que inspiró 'Game of Thrones', llegará a la televisión

Otra novela de George R.R. Martin, el autor del libro que inspiró la exitosa serie Game of Thrones, se adaptará para la televisión.

Variety y The Hollywood Reporter informaron este jueves 14 de setiembre que la cadena estadounidense SyFy está a las puertas de adquirir los derechos de la novela Nightflyers, de Martin, para estrenarla en formato de serie.

Nightflyers fue originalmente publicada en 1985 y en 1987 fue adaptada para la pantalla grande.

La novela del creador de ficción más popular de HBO está ambientada en el futuro, cercano a la destrucción de la Tierra.

"Sigue la historia de un grupo de exploradores que viajan en la nave más avanzada de la galaxia, Nightflyer, con el fin de interceptar una misteriosa nave espacial alien, lo cual puede ser la clave de su salvación", se lee en la sinopsis de la obra literaria.

Ni Variety ni The Hollywood Reporter adelantaron el reparto de la serie; sin embargo, ambos medios informaron que la producción del episodio piloto ya está en marcha.

Hasta ahora se sabe que Dan Cerone (The Blacklist) adquirirá el papel de showrunner, mientras que Mike Cahill (The Magicians) será el director del primer episodio. George R.R. Martin no se involucrará en la serie.

Las prestigiosas publicaciones norteamericanas detallaron que Netflix mantiene negociaciones con Universal Cable Productions (la compañía que opera SyFy) para adquirir los derechos de emisión de Nightflyers como segunda opción en Estados Unidos y primera en el mercado mundial.