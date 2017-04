‘Genius’: Albert Einstein, el genio famoso y el hombre al que pocos conocen

TELEGUÍA RECOMIENDA

Lea detenidamente la descripción: cabello blanco despeinado, bigote desordenado, arrugas por doquier y nariz prominente. Esta es la imagen del científico más famoso en el mundo, una imagen que (nunca mejor dicho) comunica más que mil palabras.

Albert Einstein es una figura inescapable en la cultura popular, un ícono reconocido en distintos continentes y latitudes.

Ahora, otra descripción: un joven abandona el colegio en Alemania para viajar a la universidad. Él tiene una novia, pero cuando conoce a otra mujer que entiende el mundo de la misma forma que él, abandona a su pareja por la otra.

Ese es el argumento del primer episodio de Genius una serie dedicada a la vida de Einstein. El ícono y el personaje suenan como individuos distintos, pero poco a poco, Genius revela a Einstein la persona, no el Premio Nobel de 1921.

Genius es la primera serie con guion de National Geographic, pero eso no la convierte en ficción. El argumento (son 10 episodios) transita por la historia de vida del científico, además del libro de Walter Isaacson Einstein: Su Vida y Su Universo.

De estreno en NatGeo el lunes 24 de abril a las 8 p. m., llegará el mismo día a 171 países y será doblada a 45 idiomas.

Genius no tiene a un solo Albert, sino a dos, uno joven interpretado por Johnny Flynn y uno entrado en años, encarnado por el legendario Geoffrey Rush. Teleguía tuvo acceso a una llamada en conferencia con Flynn y Samantha Colley, quien interpreta a la física Mileva Maric, esposa de Einstein.

“Hay que tener cuidado al interpretar a alguien que es tan amado y admirado por la humanidad, pero que al mismo tiempo es desconocido más allá de pósters e ideas básicas. Fue emocionante poder aprender también cosas de él que desconocía”, explicó Flynn.

Pasión y peligro

El proyecto se inició en manos del director Ron Howard, conocido por haber dirigido Apolo 13, El código Da Vinci y Frost/Nixon . Howard quería llevar a la pantalla chica una serie de esas que nos encanta ver de un tirón acerca de Albert Einstein.

Producida por Brian Grazer, Gigi Pritzker y Howard, se trató desde un inicio más de la vida del científico que de sus mismos logros.

“Todos sabemos de su genialidad y sus dones, pero su vida personal es mucho más complicada de lo que uno se imaginaría y de lo que yo me había dado cuenta. Había una historia humana que contar”, explicó Howard en una entrevista con Nat Geo.

Para los actores, el interés por estos personajes surgió de la curiosidad.

“Quería contar la historia de ella como individuo”, señaló Samantha Colley sobre su personaje, Mileva Maric. “Ella le ayudó a Einstein a realizar el trabajo más importante de su vida y eso es algo que no se dice a menudo”, agregó.

“Fue genial poder interpretar el lado apasionado, petulante y hasta ingenuo de Einstein, realmente lo disfruté”, apuntó Flynn.

El Albert Einstein de la serie no es una figura inmaculada. Como se dijo, la relación entre Mileva y el alemán surgió de una infidelidad carburada por los deseos de Einstein y esa sombra persigue a los personajes dentro de la serie.

Genius fue filmada en Praga, la capital de República Checa, ciudad que vio los mejores años de Einstein. Allí el científico enseña en una universidad y también desarrolla lo que se conocería como la Teoría de la Relatividad, el hallazgo que le valió el Premio Nobel.

“Empezamos con un Albert que tiene unos 15 años y terminamos con él un poco más viejo, todo se contó en una temporada de diez horas, es cercano a una película”, comentó Flynn.

Esta “película” tiene mucho romance y drama, por supuesto, dado que la historia de Einstein involucra persecusión durante la Segunda Guerra Mundial y tener que huir eventualmente a Estados Unidos.

Tal combinación enamoró a Dennis Overbye, periodista de The New York Times , quien llamó a Genius “Un tenso thriller psicológico lleno de melodrama romántico y político, digno de ver en una sola sentada”.

Producción

Aunque no se ha revelado oficialmente la inversión que NatGeo hizo para su primera serie original, queda claro que no se escatimó en calidad.

Reconstruir la Europa de los inicios del siglo XX no es sencillo, pero NatGeo y los productores buscaron un equipo que pudiera encontrar los autos, las telas, muebles, zapatos y hasta los looks de la época.

“Ron (Howard) quería hacerle justicia a la época, que la capturara pero que también tuviera una apariencia actual”, dijo Mathias Herndl, director de fotografía, en un video del making of que figura en el sitio web de NatGeo.

Según el productor ejecutivo Ken Biller, no querían que Genius se viera como cualquier otro show en la tele y por eso trataron de hacerlo similar a un filme.

“El reto para NatGeo era hacer que la serie tuviera un look muy cinematográfico y por supuesto, que Ron Howard fuera parte del proyecto significaba que esta serie no se iba a a ver como otras”, señaló Biller en el mismo video del making of.

Ayudó, eso sí, emplear los talentos de Geoffrey Rush –quien siempre fue la primera opción, según Howard– y a Johnny Flynn.

Este actor surafricano también es músico y pudo usar estas destrezas en el set. “Estudié violín cuando fui más joven y fue genial poder revivir esas lecciones para este papel”, comentó.

Otra curiosidad del suafricano es que él nació rubio y con los ojos azules, muy distinto a como se ve en esta serie y como se veía el joven Albert Einstein.

Sin embargo, eso no detuvo a los productores para ficharlo para este papel.

“Él tiene algo de las facciones de Einstein. Vimos a este actor mucho más interesante que todos los otros pero tenía cabello rubio y ojos azules, ¡no se parecía en nada a Einstein!

“Afortunadamente el equipo de maquillaje hizo lo posible para acercarlo a como debía verse”, detalló Ken Biller a Nat Geo.

Conocimiento

Solo el hecho de tener un guion –escrito por Ken Biller– hace de Genius una serie diferente a toda la parrilla de contenidos de NatGeo, pero eso no quiere decir que, en el fondo, comparte su mismo espíritu.

En la necesidad de contar una historia, se indagaron e investigaron hechos que el espectador puede tomar como ciertos (se conocen unas 5.000 cartas en las que Einstein describió a su familia y amigos partes de su vida).

“Cada grabación se transforma en uan enorme clase. Creo que todos en el equipo se toman muy en serio esto de conocer a cada personaje que estamos representando”, dijo Ron Howard en el documental de NatGeo.

Esto toma especial importancia porque, además de Mileva Maric y Einstein, en la serie aparecen otros científicos famosos como Marie y Pierre Curie, Wilhelm Rontgen, Max Planck, Fritz Haber, Carl Jung y Werner Heisenberg. Esta lista solo podría verse como las superestrellas de la ciencia en el siglo XX, llevadas también a la pantalla por Genius .

“Creo que uno de los puntos mas importantes de esta serie es que estas personas eran pioneros y realmente iban a adelante de todos”, comentó Flynn.

“La moraleja es que si cerramos las puertas a los librepensadores o a la libertad de expresión le estamos cerrando las puertas a personas como Albert Einstein y la humanidad no puede permitirse algo así”, finalizó.

Véalo. Lunes 24 de abril. Nat Geo. 8:00 P.M.











