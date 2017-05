Gary Centeno se afianza en México tras su polémica con 'Fieras'

Gary Centeno, actor y modelo costarricense, se afianza paulatinamente en México: actualmente está trabajando para La rosa de Guadalupe. Esta nueva oportunidad se da poco después de que tuviera problemas con la producción de la novela tica Fieras, en la que fue contratado por tres meses.

Centeno amenazó con demandar a Café Producciones si no le pagaba sus honorarios como actor. Finalmente, le dieron el dinero pactado. Por esta razón, Centeno estaría anuente a terminar de grabar las escenas que le faltan de la telenovela, siempre y cuando se le pague por adelantado.

"Un pajarito me contó que quieren sacar la novela con un arreglo en el guion; aparentemente, quieren eliminar las escenas que me hacían falta, pero yo creo que eso no se podrá, porque de alguna manera me tienen que sacar, matar al personaje o algo. Por ahora, mis energías están en México: ir a audiciones y seguir tocando puertas. Esta carrera es de perseverancia... ¡no se imaginan todas las veces que me dicen que no!", dijo Gary.

LEA: Telenovela tica 'Fieras' en riesgo por presunto incumplimiento de pago

Ascenso actoral. Desde hace tres años, Gary trabaja fuerte para hacerse un nombre en la industria televisiva de México. Clases para neutralizar su acento y estudiar en las escuelas de actuación de TV Azteca y Casa Azul han sido algunos de los peldaños que ha escalado para alcanzar notoriedad.

Centeno afirma que por el momento sus pasos son "pequeños", con el fin de lograr papeles más grandes.

"Ya yo había hecho un papel para La rosa de Guadalupe, ahora estoy con otro que es más grande. Los directores me han dicho que eventualmente podrían, incluso, darme un protagónico, pero sé que todo es un proceso. Lo más importante es entrar en Televisa, a mí me ha costado un poco más porque estudié en la escuela de actuación de la competencia", dijo.

Durante el tiempo que tiene de estar en tierras aztecas, Gary dice haber realizado cerca de 30 comerciales y participa en Con derecho a la vida, una obra de teatro que recorre todo el país mexicano.

"Yo estoy contento con lo que estoy haciendo, a veces me da pena esto de las notas porque la gente puede decir que estoy haciendo cosas muy pequeñas, pero la verdad esto para mí es superimportante", contó el costarricense.

Futuro. Gary está enfocado en trabajar en series y a largo plazo en cine. A las telenovelas no les pone la mirada, pues reconoce que el trabajo está "muy reducido" por la presencia de plataformas como Netflix.

"Recientemente, firmé contrato con un mánager que se llama Gabriel Blanco. Él me ayudará a encontrar trabajo. A largo plazo quiero irme a Telemundo, en Miami, y más adelante quiero experimentar ir a casting a Los Ángeles", reveló Centeno de 30 años.











Comparta este artículo Entretenimiento Gary Centeno se afianza en México tras su polémica con 'Fieras' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Gary Centeno se afianza en México tras su polémica con 'Fieras' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.