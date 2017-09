Sin 'Game of Thrones' en contienda, la competencia en los Emmy pinta impredecible

La ausencia de Game of Thrones entre los nominados a la ceremonia de los Emmy, que se celebra en estos momentos en Los Ángeles, California, ha calentado la competencia de cara, sobre todo, al premio más importante de la noche: el premio a la mejor serie dramática del año.

La serie de fantasía épica de HBO hizo historia el año pasado, tras llevarse 12 estatuillas.

Este año, sin embargo, el tardío comienzo de su sétima temporada –a mediados de julio y no en abril, como en años anteriores– le impidió competir en la 69.° edición de los premios que entrega la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

Sin dragones y nobles de por medio, la mesa parece estar servida para una multitud de aspirantes como la serie de ciencia ficción Westworld, de HBO, o Stranger Things, de Netflix.

Westworld, de hecho, lidera la lista de nominaciones junto al eterno show Saturday Night Live, con 22.

De las siete nominadas a la mejor serie dramática, cinco son debutantes en la competencia.

Westworld, The Handmaid's Tale, de Hulu, This is Us, de NBC, y Stranger Things y The Crown, de Netflix se disputarán el premio junto a las repitentes Better Call Saul y House of Cards.

"Lo que creo que va a pasar es que los premios se distribuirán entre todos, creo que todo el mundo saldrá contento", dijo a la agencia de noticias AFP la editora ejecutiva para televisión de la revista Variety, Debra Birnbaum.