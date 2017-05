‘Frequency’: una conexión con el pasado

TELEGUÍA RECOMIENDA

Han pasado 20 años desde que el padre de Raimy Sullivan murió. Ella era una niña cuando Frank Sullivan, su papá, falleció en una operación encubierta como detective de la policía de Nueva York.

La relación con el recuerdo de su padre ha sido conflictiva durante gran parte de su vida, especialmente porque siempre fue imposible saber las condiciones y las razones por las que Frank murió en aquella operación secreta.

Ya Raimy es una mujer profesional, con una sólida carrera en la fuerza policial, cuando encuentra frente a sus ojos un canal al pasado y un medio por el cual alcanzar a su progenitor.

Por medio de un viejo radio de comunicación que lleva años acumulando polvo en el sótano de su hogar, Raimy no puede creer lo que sucede cuando habla por el aparato y su padre responde al otro lado.

Frank habla desde 1996, el año en que murió, y ella debe aprender a manejar la situación desde el 2016. Rápidamente también tiene que entender que muchas de las cosas de las que conversará con su padre cambiarán su pasado y, por ende, su presente.

Así arranca el primer episodio de Frequency , una serie producida en Norteamérica por el canal The CW, inspirada en una película del mismo nombre que se estrenó en el 2000.

Si bien no fue una cinta masivamente popular, Frequency fue bien recibida por la crítica en su momento, especialmente por su manejo de distintas líneas temporales en un mismo guión. Mezclando ciencia ficción con historias policiales, la película es un grandioso thriller de dos horas.

Con algunos cambios en la trama original, la historia de la serie Frequency se desarrollará ahora a través de una primera temporada televisiva de 13 episodios, bajo la dirección de Jeremy Carver, quien ya ha trabajado en series como Supernatural.

Con las actuaciones principales de Peyton List ( The Flash , 90210 , CSI ) como Raimy y Riley Smith ( Drive , Criminal Minds , True Detective ) como Frank, Frequency mantiene a los espectadores totalmente concentrados en la historia desde el comienzo.

Una representación de la Teleguía observó el primer episodio por adelantado en una actividad para la prensa celebrada en Vancouver, Canadá, en setiembre del 2016, y también tuvo la oportunidad de conversar con algunos de sus protagonistas.

La familia primero. Si bien una gran parte de Frequency se concentrará en las labores policiales de Frank y de Raimy desde sus distintas épocas, su elenco coincide en que el tema principal de la serie es la familia.

“El corazón del show es Frank y su hija reuniéndose y teniendo una segunda oportunidad”, dijo Riley Smith en Canadá. “Es todo acerca de la familia, de ellos uniéndose para salvarlo a él y luego a su esposa. La familia es muy importante para mí y cuando quitas el elemento policial y la ciencia ficción es un programa acerca de la familia”.

Smith y Peyton List han trabajado juntos en numerosas producciones audiovisuales, pero esta es la primera vez que coinciden en el protagonismo de una serie. Si bien no comparten espacio en ninguna escena, la química que tienen se ve reflejada en las profundas conversaciones que tienen sus personajes por medio del radio.

“Ella perdió a su padre hace 20 años, creció sin él. Él murió en circunstancias peligrosas y ella no sabe si fue un buen o mal policía”, manifestó List en la sesión de preguntas. “Ella no tiene una relación con él y no necesariamente tiene la mejor opinión de él, así que cuando puede hablarle por el radio tal vez no está demasiado emocionada”.

En el primer episodio, Raimy intenta solucionar algunos misterios del caso de su padre con la ayuda de él, quien por medio del radio le explica su versión de las cosas.

Cuando resuelve uno de los primeros enigmas, su futuro cambia automáticamente; por ejemplo, ya no reconoce siquiera a quien hasta el día anterior había sido su prometido, como si no lo conociera.

“Ella está en el futuro, yo estoy en el pasado, entonces ella me dará pistas, me dará señales que pueden cambiarlo todo”, explicó Smith. “Lo que sea que hiciste en el pasado cambia lo que está pasando ahora. Puede sonar muy confuso pero los escritores han hecho un gran trabajo para ayudarle a las audiencias a entender los tiempos”.

La expectativa que genera ese primer encuentro con la serie es que la hija sea capaz de salvar a su padre de la muerte, de salvar el matrimonio del que nació, y construir una nueva vida basada en su “nuevo pasado”.

“El principal reto del programa es actuar un personaje cuyo futuro está tan en el aire constantemente. En este programa es imposible predecir que le va a pasar en el futuro, lo que me obliga a seguir cuestionándome quién es Raimy”, comentó List.

Sin duda, su personaje es el que más cambiará en estos episodios, especialmente en la relación con su padre, a quien nunca supo si respetar u odiar, dados todos los rumores que rodearon su muerte desde que ella era una niña.

“Es una relación que ella nunca pensó que podía tener y creo que ella quiere la oportunidad de hacer las preguntas que pensó que no podía preguntar”, dijo la actriz en el encuentro. “Puede ver cómo era la vida a través de sus ojos en los 90. Es una dinámica interesante cuando los niños crecen y tus padres siguen siendo tus padres pero tu eres otra persona también”.

Para Smith, el papel de Frank toca fibras sensibles. “Hay tantas cosas sobre Frank que tienen paralelos con mi vida: me he sacrificado mucho para hacer lo que he hecho y Frank se sacrificó tanto para ser un policía encubiero, al punto que sacrificó su vida”, contó. “Frank es, moralmente, el tipo más completo que he actuado. Sus objetivos y metas son demasiado sensibles y de buen corazón”.

Para la crítica, ha sido la actuación una de las características más encomiables de la serie, especialmente por la forma en la que Raimy asume cada cambio que su recién renovada relación con su padre le obliga a tomar.

Además, la trama ha sido aplaudida por muchos medios, entre ellos The A.V. Club y The Hollywood Reporter . “ Frequency apuesta por la seriedad y las emociones para compensar por su falta de lógica”, escribió un crítico del Reporter al cabo de la primera temporada, en referencia a lo poco creíble que es poder hablar por radio al pasado.

“No estamos viendo televisión por los aspectos realistas, ni siquiera cuando vemos realities ”, defendió en su crítica The A.V. Club . “Así que una vez que estemos todos claros con la trama del radio que se comunica a través del tiempo, hay muchas otras cosas que disfrutar en Frequency ”.

Por su parte, el Los Angeles Times le achacó a la producción el reciclaje de recursos que las audiencias ya habían visto desde Back to the Future y Ghost , alegando que la trama principal de la serie suele ser muy derivativa de producciones de ciencia ficción que existen desde hace décadas.

Véalo. Martes 23 de mayo. Warner. 7:00 P.M.











