Explorador de NatGeo Andrés Ruzo quiere despertar curiosidad en jóvenes ticos en charla gratuita

El explorador de National Geographic Andrés Ruzo viajó a nuestro país para impartir una conferencia con el fin de crear curiosidad en los jóvenes por la investigación científica.

Al contar su historia, el científico busca que las nuevas generaciones se interesen por el mundo científico y hacer ver la importancia que estos estudios conllevan para el desarrollo del mundo.

“Quiero dejar la curiosidad acá en Costa Rica, quiero dejar la semilla de la curiosidad. Si logro que un chico, después de la charla, se empiece a cuestionar el origen las cosas y quiera investigarlo, mi trabajo está hecho, porque los jóvenes pueden servir como una herramienta de cambio”, comentó Ruzo a La Nación.

Desde muy pequeño, el geólogo sintió atracción por la ciencia, cuando vivía cerca del volcán Casita en Chinandega, Nicaragua, jugaba en terreno volcánico, veía las fumarolas y todo eso le fue despertando un mundo de curiosidad que nunca se fue.

Sin embargo, durante el colegio se alejó de la ciencia pues las clases se volvieron muy tediosas debido al poco contenido científico y se introdujo en el arte, pero nunca dejó la fascinación por el mundo natural.

"A la universidad entré a estudiar teatro. Escogí llevar un curso de geología y ahí me di cuenta que me encantaba, detestaba la matemática, pero por la manera en que me la enseñaron. Los profesores del colegio me dijeron que no estudiara ciencia porque era pésimo en matemáticas... Eso lo creí en su momento y me alejó de ella", contó.

Pero agregó: "Los profesores deben saber que tienen muchísimo impacto en los alumnos y nunca deben cortarles las alas a un estudiante. Conmigo lo hicieron y casi no estudio lo hoy que me apasiona en la vida".

Gran parte del trabajo de Ruzo está orientado hacia el estudio y el desarrollo de la energía geotérmica, que promueve por sus beneficios como fuente de energía limpia e inagotable.

"Trato de promover la energía geotérmica porque es una fuente de energía limpia, que no contamina, tiene un impacto ambiental mínimo. Su explotación es necesaria en el mundo y en países como Costa Rica le traería beneficios inmensos", añadió.

Dentro de los estudios en este campo, Ruzo ha logrado trabajar en el proyecto más importante de su carrera profesional, en uno de los sistemas geotérmicos mejor estudiados del mundo, el Rio Hirviente. Se trata de una corriente de agua en el Amazonas, la cual se mantiene a altas temperaturas lejos de cualquier centro volcánico.

“Este proyecto ha sido el trabajo de mi vida, es muy especial. En un río que representa algo sagrado para las comunidades aledañas, representa leyendas y mitos para las regiones chamánicas, por el lado espiritual es importantísimo y por otro lado como geólogo ver un río caliente a más de 700 kilómetros del volcán más cercano es increíble”, dijo el peruano.

Sin embargo, el explorador también se ha abocado a transmitir su conocimiento para despertar la inquietud y el interés en los más pequeños. Es parte del programa National Geographic Learning, su objetivo es vincular a cada más jóvenes latinoamericanos a la investigación científica y que valoren los recursos naturales tan abundantes de esta zona.

“Los latinos somos pobres sentados en bancos oro, no somos conscientes de lo que tenemos, debemos despertar una inquietud de investigación para valorarlo, eso es parte de la formación, hay tantas oportunidades y queremos que los chicos de acá sepan de eso. Yo personalmente quiero que los jóvenes latinoamericanos se interesen por esto y que descubramos el mundo juntos”, enfatizó.

Precisamente es lo que en está ocasión trae al científico a Costa Rica, además de mostar las posibilidades que existen en el campo de la investigación y exploración.

“Me encantaría sacar exploradores de Costa Rica y mostrarles las oportunidades que hay porque muchos estudiantes no se dan cuenta de estas, quiero compartir historias que les comprueben que estamos viviendo en un mundo mágico y que se interesen por la investigación científica”, concluyó.

Ruzo no dejó de mostrar su interés en volver al país para explorarlo y descubrir las maravillas naturales que ofrece. De hecho está interesado en investigar la explotación geotérmica en Miravalles y conocer de cerca el volcán Rincón de la Vieja por la actividad que presenta.

Andrés Ruzo dará su charla este jueves 24 de agosto, será abierta al público y gratuita. Comenzará a partir de las 10:30 a.m. y se impartirá en el Teatro Eugene O’Neill, ubicado en la sede de San Pedro del Centro Cultural Costarricense Norteamericano.