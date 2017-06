Exjugador de la Liga dejó 'Guerreros' porque ponía en riesgo su carrera de futbolista

El exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Francisco Rodríguez, abandonó Guerreros debido a que el programa de Repretel ponía en riesgo su carrera como futbolista.

Rodríguez, de 24 años, anunció el viernes 23 de junio su retiro del espacio de canal 11 tras ausentarse varios días de esa semana por lesiones que sufrió en sus brazos y que le impedían desarrollar satisfactoriamente las competencias.

"Lesionado, lesionado, no estuve; pero sí con muchísimo dolor. Esta última semana me costaba incluso hasta dormir por el dolor de los brazos. Ahí decido que por más que me guste el programa no puedo atentar contra mi propia carrera (de futbolista)", explicó Rodríguez.

Desde antes de debutar en el programa de competencias físicas y de alto impacto, Francisco Rodríguez reconoció a Viva que debió variar sus rutinas de entrenamiento para lograr destacar en las pruebas.

"El programa requiere mucha fuerza de brazos y en el fútbol los brazos no se trabajan mucho, lo que pasa es que como mi posición (en la cancha) es delantero, el entrenamiento en esa parte del cuerpo sirve para cubrir, girarse. También entreno postura, balance y flexibilidad", contó el joven a mediados de mayo pasado.

Este lunes 26 de junio, Rodríguez comentó que esas rutinas lo hicieron ganar mucha masa muscular que no le beneficiaban en su desempeño en las canchas.

"Mi objetivo es terminar una carrera como futbolista a los 30-35 años, una carrera normal de fútbol. La idea era de que sino se me concretaba nada (en el fútbol) lo retomaría en diciembre (la primera temporada de Guerreros termina en ese mes), pero de aquí a diciembre no iba a llegar bien de salud ni tampoco físicamente porque la musculatura me estaba aumentando mucho. En cuatro semanas había alcanzado seis kilos de masa muscular y para el programa está bien, pero no para el fútbol", destacó.

Repretel fichó a Francisco Rodríguez aún cuando él formaba parte de la nómina de Primera División de Alajuelense; sin embargo, previo al estreno del programa, la directiva manuda llegó a un acuerdo para finiquitar el contrato con el futbolista, quien militó en la institución desde las Ligas Menores hasta el primer equipo.

"Una semana antes de empezar el programa finiquité el contrato. Ahorita estoy libre", refirió el jugador, quien ha alienado, a préstamo, para equipos como UCR y Carmelita.

Francisco Rodríguez aseveró que su salida de Repretel respondió únicamente a esa necesidad de querer desarrollarse más en las canchas y pese a que estuvo en pantalla por menos de un mes, dijo que logró empatizar con las cámaras.

"En Guerreros comprendí que el ambiente de televisión me cae bien. Me gusta salir en televisión y estar en las cámaras. Sí me gustaría regresar en otra etapa de mi vida, quizá más en otras cosas más artísticas y no atléticas porque sí es complicado llevar las cosas de la mano, más en una competencia como Guerreros", opinó el propietario de Gälo Athletic Center.

Rodríguez, quien también trabaja como modelo, aclaró que para mantener su ritmo en el fútbol, los fines de semana juega con el Gälo Athletic Club, equipo manudo de Tercera División. El equipo es una línea de su gimnasio.

"Estoy en Tercera División. Conozco al propietario de Gälo Athletic Club y él me dio la oportunidad de entrenar y jugar con ellos, pero ahorita lo que busco es estar en Primera División. Empezaré a tocar puertas y ver quien me da la oportunidad", concluyó.

No es la primera salida que se registra en el programa de Repretel, hace unos días, la deportista y modelo Carla Céspedes dejó el espacio para ocuparse de proyectos personales; además, tras una semanas del debut del programa por canal 11, la producción expulsó a Evelyn Sibaja y Kimberly Gómez, debido a que ellas no se acoplaron al ritmo de las pruebas.

De ahí y sumado a las lesiones de otros participantes del elenco original, el programa de Repretel ha incorporado nuevos competidores al espacio, que se transmite de lunes a viernes de 7 p. m. a 9 p. m. por canal 11.