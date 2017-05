Evelyn Fachler dejará Repretel a finales de mayo

Periodista renunció a la empresa tras 13 años en 'NC Once'

Evelyn Fachler renunció a Repretel y permanecerá en la empresa hasta finales de mes de mayo.

La periodista confirmó a Viva su salida, que se da tras 13 años de ser uno de los rostros principales de NC Once, el noticiero de Repretel canal 11.

Fachler aclaró que la decisión de dejar la empresa la valoró incluso desde meses atrás, cuando empezó a sentir que su ciclo en ese noticiero y en la televisora ya había concluido.

"Sí, presenté la renuncia en estos días. Fue una decisión que vine madurando y que para nada fue abrupta. No me siento cansada ni desgastada, sino que mi ciclo, no en el periodismo, sino en NC Once, ya lo cumplí y hay que ser responsable hasta con los sentimientos de uno", dijo.

Evelyn Fachler, quien por años hizo mancuerna en la pantalla con Alexis Rojas, dijo que, tras desvincularse de la empresa, permanecerá abierta a escuchar nuevas ofertas y no descarta valorar opciones televisión, radio u otras plataformas.

LEA MÁS: Experiencia y calidad: la fórmula que mantiene vigentes a Alexis Rojas y Evelyn Fachler

"Estoy abierta a un sinfín de posibilidades, pero no tengo nada en mano. Mientras las ideas sean nuevas y refresquen, no hay edad para asumirlas. Este es el momento para dar un salto en mi carrera. Vendránm cosas nuevas y seguiré en contacto con mi público", agregó.

La experimentada comunicadora destacó que su función de presentadora de NC Once solo fue una de las tareas que asumió a lo largo de este tiempo en el noticiero, para el que también coordinaba algunas de sus ediciones, colaboraba con la agenda diaria y se encargaba de algunas entrevistas.

"Sé que son muchas las emociones que voy a vivir hasta el día que termine de trabajar en Repretel (a finales de mayo), una empresa que para mí fue una gran escuela y que me dio la oportunidad de crecer, de incursionar en la noticia dura, responsable, del día a día. Aquí he tenido la capacidad de desarrollarme en diferentes campos de la noticia, desde la más positiva o liviana hasta la más dura", destacó.

Más salidas. La noticia de la renuncia de Evelyn Fachler llega acompañada de más salidas de la misma televisora.

Tres periodistas de Noticias Repretel también renunciaron a la empresa este lunes 8 de mayo. Se trata de Karina Alpízar, Juan Diego López y Paulo Rodríguez.

Alpízar dimitió a la empresa este lunes y su salida quedó en firme desde hoy mismo. "Mi salida se dio por motivos personales, porque empecé a sopesar el tema de trabajo con la tarea de ser mamá y se presentó la oportunidad y la aproveché para estar con el bebé (Felipe, que tiene año y nueve meses de nacido)", justificó la periodista.

Para la empresa Karina trabajó por cuatro años. Inició en el área de investigación y con el tiempo se convirtió en presentadora de Noticias Repretel, coordinadora de ese noticiero y la encargad de Noticias Repretel Digital.

"Le decía a doña Roxana (Zúñiga, directora de Noticias Repretel), que definitivamente es otra Karina la que sale en comparación con la que entró a esta empresa. Aprendí y crecí mucho aquí", aseveró.

Alpízar negó tener otras ofertas laborales, por el contrario, indicó que está anuente a escuchar opciones y valorarlas. "De momento no tengo ninguna oferta. No me han buscado ni llamado. Estoy abierta a escuchar propuestas. Mi interés es seguir trabajando", declaró.

Quien sí se apartó de la empresa para ponerse al frente de un nuevo proyecto televisivo fue Juan Diego López. Tras casi un año de haberse reintegrado a la empresa –formó parte del extinto Canal 9– López renunció el lunes a Noticias Repretel para darle forma a un noticiero que debutará de la mano con una nueva empresa televisiva (Multimedios) que comenzará a operar en el país en los próximos meses.

"Básicamente renuncié por un tema de superación. Estaría asumiendo la dirección de otro noticiero el 1.° de junio y asumir ese nuevo reto es interesante, apasionante y evidentemente no se podía dejar pasar la oportunidad", refirió López.

ADEMÁS:'Noticias Repretel' estrena edición digital este lunes

El comunicador estará en canal 6 hasta finales de mes. En Noticias Repretel trabajó en el área de investigación y coordinaba ediciones de algunos fines de semana.

También Paulo Rodríguez presentó su carta de renuncia pasado el mediodía de este lunes. El periodista trabajaba en la empresa desde hace casi tres años y tenía a su cargo la sección De su lado y el área de servicios.

Rodríguez renunció a su puesto de reportero hoy y según dijo la decisión obedeció a razones personales, aunque manifestó que está analizando otras ofertas. Estará en la empresa hasta la próxima semana.

Sensibles. Roxana Zúñiga, Directora del Centro de Noticias de Repretel, lamentó la salida de los tres comunicadores y subrayó que para la empresa representan pérdidas sensibles.

"En el caso de doña Evelyn hay mucha tristeza por su salida. Para nosotros ella es una pieza muy importante, pero entendemos las razones personales que nos presenta con la renuncia", manifestó.

Respecto a Alpízar y López destató: "Karina es una profesional de gran valía, que le aportó muchísimo a Noticias Repretel, intentamos que reconsiderara su decisión, pero al final comprendimos que es un motivo familiar relevante; mientras que a Juan Diego le salió la oportunidad de dirigir un grupo de medios que va a explotar dos frecuencias de televisión en el país y eso representa un mejoramiento a su condición profesional".

Zúñiga adelantó que se tomarán el tiempo necesario para contratar las plazas vacantes y aseguró que la salida de los dos periodista de Noticias Repretel no desequilibra al equipo.

"Tenemos gente suficiente y de un alto quilate profesional. No dejamos de reconocer que Karina y Juan Diego son piezas importantes y que nos van a hacer mucha falta, pero no para desequilibrar. La fortaleza de Noticias Repretel está en su equipo, en su trabajo en conjunto", consideró.

Las declaraciones Zúñiga se solicitaron previo a conocerse la salida de Paulo Rodríguez.

En relación con la vacante de Evelyn Fachler dijo que ya está definido quien la ocupará: será la periodista Melissa Durán, expresentadora del desaparecido programa Contámelo todo.

Nota del editor: Esta información fue actualizada a la 1:25 p. m. con información sobre la salida del periodista Paulo Rodríguez.











