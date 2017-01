El canal TCM transmitirá el especial ‘Cantantes de película’

TELEGUÍA RECOMIENDA

La música y el cine han ido de la mano por décadas. Cuando nació el cine a color, cualquier actriz o actor que quisiera saltar al estrellato debió aprender a cantar y bailar. Ahora la fórmula se ha dado la vuelta: para ser una estrella de pop, hay que verse bien en una pantalla.

Algunos músicos y cantantes han trascendido de los videoclips a tener roles importantes en una película y, con esa idea en mente, el canal TCM recordará en un solo especial varias ocasiones en las que un cantante nos convenció por un par de horas de que era otra persona.

Así, el especial Cantantes de película programará cada lunes de enero, a las 8 p. m., una cinta en la que aparecerá alguna cara conocida en el mundo de la música.

2.° de enero: El especial iniciará con The Hunger / El ansia (1983), una de las 24 películas en las que David Bowie participó. En esta, él interpreta John Baylock, el novio de una vampireza. Temiendo que su pareja se canse de él, John busca a una doctora, solo para terminar enredado en un inesperado triángulo amoroso.

9 de enero: Selena (1997) no solo se trata del ascenso de una de las estrellas latinas más importantes de la historia, sino que también ayudó a crear otra. Jennifer López se encarga del papel protagónico y no ha dejado el ojo público desde entonces.

16 de enero: pocos los saben, pero el disco Purple Rain de Prince es la banda sonora de Purple Rain (1984) , filme en el que él mismo interpreta a un joven músico con rivales peligrosos.

23 de enero: El guardaespaldas / The Bodyguard (1992) , es la película a la que le debemos la icónica imagen de Whitney Houston en los brazos de Kevin Costner. En esta, la artista interpreta a una cantante que ha sido amenazada de muerte y la cercanía con su guardaespaldas termina resultando en romance.

30 de enero: En Un equipo muy especial / A League Of Their Own (1992) , Madonna es parte de un equipo de béisbol que contrató mujeres, debido a la Segunda Guerra Mundia. La rivalidad de dos hermanas le espera.

Véalo. Lunes 2 de enero. TCM. 8:00 P.M.











