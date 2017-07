Estrellas de ‘Dancing with the Stars’ iniciarán ensayos este lunes 31 de julio

Los 10 participantes de Dancing with the Stars Costa Rica iniciarán mañana los ensayos para la célebre competencia de baile, que similar a sus ediciones pasadas, será conducida por Randall Vargas y Shirley Álvarez.

La cuarta temporada del programa –producida para el país por Teletica Formatos– comenzará a mediados de setiembre, por lo que las estrellas contarán con mes y medio de preparación antes de brillar en la pista.

Vivian Peraza, una de las productoras de la popular competencia, indicó que, por ahora, lo principal es que el elenco conozca sobre el ballroom (baile de salón), el baile que se califica en la competencia.

Posteriormente, los participantes ensayarán en conjunto y avanzado el proceso conocerán a sus parejas de baile, con quienes prepararán sus presentaciones semanales.

Peraza adelantó que en el cuerpo de bailarines hay novedades: no estarán Diego Torres, Steven Gómez y Brenda Jiménez, y regresarán Diana de la O y Billy Corado. El otro puesto lo ocupará un bailarín colombiano que participó en Dancing with the Stars Colombia y que presentarán próximamente.

Tras la confirmación, el viernes, del elenco que protagonizará el programa este año, Viva conversó con seis de las 10 personalidades participantes, quienes se refirieron a sus habilidades en el baile y de las expectativas en la competencia.

“Desde pequeñita siempre me ha encantado bailar e incluso en mis inicios en la televisión tuve un poquito de experiencia con eso, ahora toca despertar ese gusto de nuevo. De este proyecto lo que más me emociona es el aprendizaje y con solo el reto que representa este programa en términos de disciplina, entrega, responsabilidad y manejo de situaciones difíciles, lo habrá suficiente (aprendizaje)”, opinó la modelo y exreina de belleza Natalia Carvajal.

Por su lado, Harold Wallace dijo que participar el año pasado como invitado en una de las galas del programa, determinó en mucho aceptar la propuesta de canal 7 de integrar este elenco. “El año pasado esa invitación representó algo nuevo y diferente para mí, y me gustó el programa y la preparación de cada participante para estar ahí. Siempre he sido muy competitivo y lo que voy a tratar es de disfrutar del show y hacerlo bien para que la gente también lo disfrute”, refirió el exfutbolista.

La periodista Adriana Durán también está complacida con la oportunidad. “Es un gran reto y por eso lo asumo. Las personas que me conocen saben que me gusta bailar, pero esto es diferente y es una buena oportunidad para aprender de técnica, trabajo en equipo y de la experiencia de otros compañeros. En mi vida he hecho cosas distintas y cambios radicales y esta va a ser una de esas etapas de mi vida bonitas de cumplir”, aseveró Durán.

Igualmente Víctor Carvajal asume Dancing como un reto, pues deberá seguir una serie de lineamientos del formato para brillar en la competencia. ““Durante estos años, Víctor ha sido la parte divertida de la pantalla, pero el Víctor de Dancing será disciplinado y comprometido con el programa y con el aprendizaje. ¡Voy a ver cómo le hago para mostrarle a la gente esa faceta de disciplinado! Pero sí me están preocupando mucho las alzadas”, expresó con su particular jocosidad.

Finalmente Johanna Ortiz se declaró emocionada, tranquila y contenta con la oportunidad, mientras que Daniel Carvajal dijo estar ilusionado con iniciar en el programa que lo obligó a replantear su agenda diaria para distribuir el tiempo en ensayos, negocios y sus horas de entrenamiento físico.