Especial de Tim Burton: El maestro de lo extraño

Tim Burton es considerado uno de los directores más excéntricos y fantasiosos de la actuaidad. Sus filmes destacan por ser oscuros y tenebrosos, pero, a la vez, tiernos; con personajes de rostros pálidos, con ojeras, vistiendo gótico, mansiones lúgubres o árboles con ramas retorcidas.

“Constantemente me siento atraído por este tipo de personajes. En ciertos momentos de la vida, uno también se siente así. Hoy atravesamos una época en la que se habla tanto de bullying , de la necesidad de encajar, de no ser diferente. Lo único que puedo decir es que yo no busco a este tipo de personajes, sino que ellos son los que me encuentran. Es algo con lo que me puedo identificar. Me gusta conectarme con los personajes”, afirmó el director estadounidense a La Nación de Argentina.

El célebre cineasta, conocido en el mundo como el maestro de lo extraño, cumplirá 59 años el próximo 25 de agosto, y para celebrarlo, TBS transmitirá un especial de tres de sus películas.

La maratónica de Tim Burton será el sábado 19 de agosto, desde las 6 p. m. , e incluirá las cintas Frankenweenie (2012), El cadáver de la novia (2005) y Sombras tenebrosas (2012).

La primera está basada en el cortometraje homónimo que el propio Burton realizó en 1984, que alude a un experimento científico que lleva a cabo el pequeño Víctor para hacer resucitar su adorado perro Sparky. Por su parte, en El cadáver de la novia un hombre pone en el dedo de una mujer muerta –como broma– un anillo de compromiso. Pero lo que no sabe es que la muerta reclamará sus derechos como “prometida”.

Mientras que Sombras tenebrosas cuenta la historia de Barnabas Collins, un joven apuesto, poderoso y mujeriego que comete el grave error de romperle el corazón a Angelique Bouchard, una bruja que lo condena a un destino peor que la muerte: lo convierte en vampiro y lo entierra vivo.

Véalo: Sábado 19 de agosto, 6 p. m., por TBS.