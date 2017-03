Entrevista con Pete Holmes, protagonista de ‘Crashing’

TELEGUÍA RECOMIENDA

Uno de mis mantras favoritos es de Jim Carrey, actor y comediante canadiense. Carrey dijo una vez: “Mi enfoque es olvidar el dolor de la vida. Olvidar el dolor, burlar el dolor, reducirlo. Y reír”.

Pocos saben que dentro de esas mentes brillantes con buenos chistes existe sufrimiento, mucho. Pero a veces esa angustia es el único motor que le permite a tantos comediantes no rendirse. Como píldoras, vacunas, o largas noches viendo la pared de un bar, el humor alivia.

Quien tiene la osadía de presentarse en un escenario para exponer sus más grandes inseguridades con el fin de hacer reír a un montón de extraños está buscando –muy en el fondo– paz mental, su razón de ser y segundas oportunidades. Tal acto es solo de valientes, y estos son escasos, principalmente porque el largo camino para llegar a ser reconocido solamente por ser comediante no es fácil. Está hecho de camas inflables con gusanos, matrimonios rotos, y noches heladas.

La nueva serie de HBO Crashing está sustentada en la frase de Carrey, reconocido por su papel de superhéroe verde en La Máscara (1994). Tomar el dolor de la vida y reír es justamente lo que hace el actor y comediante Pete Holmes en esta serie, quien interpreta a un joven comediante, también llamado Pete.

Holmes se reunió en el 2014 con el director de cine Judd Apatow para hablar sobre un nuevo proyecto. Holmes le propuso una historia: “Hay un hombre. Tiene 22 años. Se casa porque es religioso. Seis años después, su esposa lo engaña con un hombre italiano. Le rompen el corazón. Pero aprende algunas lecciones de vida”.

Apatow, productor de la serie –también de HBO– Girls , le respondió que la historia le parecía demasiado trágica. Pero nada era inventado. Holmes acababa de separarse de su exesposa Becca, quien según asegura el actor, nunca tan siquiera pensó que él era gracioso.

Unos meses después la semilla de la serie había madurado y HBO decidió comprarla. Y así fue como la historia de un hombre católico, divorciado y con muchos anhelos por ser comediante se convirtió en el proyecto más reciente de Holmes, quien por medio de la improvisación y mucha honestidad trata de mostrar todo lo que sucede cuando el comediante no está en el escenario.

Crear para curar. Este no es el primer proyecto de Pete, de 37 años, y quien en distintas entrevistas ha comentado que para poder escribir sus stand ups , o para hacer cualquier tipo de arte necesita un poco de ansiedad, continuamente.

Entonces para canalizar toda esa energía, Holmes tiene sus proyectos. Es productor del podcast You Made It Weird, conduce el show The Pete Holmes Show! , tiene una sección en la revista The New Yorker donde publica caricaturas, entre un montón de otros más proyectos.

Pero ahora su prioridad está en Crashing , la cual se estrenó el 19 de febrero. Antes de que se pudiera ver el primer episodio, los críticos temían que la serie fuera otra más sobre un comediante frustrado y solitario queriendo hacer comedia, sin embargo los comentarios reflejan lo contrario. El medio especializado en cine y televisión Vulture reseñó que tal vez no hace falta otra serie sobre un comediante viviendo en Nueva York, a menos de que esta sea buena. Además añaden que el éxito de la serie está en todo lo que Pete es capaz de hacer por su arte.

“La serie demuestra que sin importar cuan fea se pueda poner la comedia, siguen existiendo humoristas establecidos como Sarah Silverman, T. J. Miller o Artie Lange dispuestos a ofrecerle a los comediantes que están buscando el éxito actos de amabilidad, como prestarles un sofá para pasar la noche”.

El equipo. Gran parte del encanto en Crashing es el séquito de comediantes que acompaña a Holmes en su travesía. Desde un inicio, para Pete lo más emocionante de crear esta serie era mostrar ese aspecto de la comedia que la mayoría no cuenta. El lado oscuro del humor. Y quién mejor que los comediantes para eso, quienes en carne propia han tenido que soportar circunstancias que no imaginamos para poder presentarse 15 minutos ante un salón vacío. Para eso Holmes reunió amigos y conocidos, que son parte de la serie.

Buscó a Artie Lange ( The Howard Stern Show ); a Lauren Lapkus, quien interpreta a su esposa ( Orange Is the New Black ), también a T. J. Miller ( Silicon Valley ), a Sarah Silverman ( The Sarah Silverman Program ), y a George Basil ( Flaked ).

Para recolectar anécdotas, los comediantes compartieron historias. Por ejemplo, Lange confesó que por mucho tiempo tuvo que dormir en sofás ajenos mientras tenía presentaciones en Nueva York. Jermaine Fowler (también actor de la serie) cuenta que pasó noches durmiendo en un colchón inflable cubierto por chinches. Henry Zebrowski (quien en la serie interpreta a un comediante buscando el éxito) recuerda que un día mientras dormía la ventana al lado de su cama se cayó, y cuando despertó estaba cubierto en nieve. Y son estas anécdotas las que ayudaron a crear la esencia de la serie.

Pero quien también logra canalizar en Crashing toda la miseria que vivieron estos comediantes —y la realidad de muchos en este momento– es su director Judd Apatow, reconocido por tener una sensibilidad para la comedia.

Pete habla de Apatow no como un tipo intimidante y pretencioso, sino como alguien con deseos por contar historias, un ser genuino y dulce, y esta energía se transmite a través de los ocho episodio que conforman la primera temporada.

Apatow describe su experiencia produciendo y co-escribiendo la serie así: “ Crashing es sobre comediantes de stand ups quienes todavía no son buenos. Y creo que eso no lo hemos visto ser tratado con profundidad hasta ahora. Es un mundo interesante de personas que están tratando de escapar de trabajos ordinarios haciendo comedia; y a pesar de eso deben sufrir mucho para convertirse en buenos comediantes. Es como si alguien quisiera ser bailarín de ballet pero en realidad solo está bailando solo en su habitación”.

Véalo. Domingo 5 de marzo. HBO. 11:30 p. m.











