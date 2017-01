Entrevista: Noah Wyle desefunda sus armas en ‘The Librarians’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La mayoría recordará a Noah Wyle por el papel del doctor John Carter en E.R. , serie en las que los dramas de un hospital dieron para 15 temporadas y para alcanzar 22 premios Emmy.

Wyle y su personaje maduraron en la pantalla chica de 1994 hasta el 2009. “Este fue el papel que interpreté con mayor facilidad, porque básicamente fui yo mismo durante 15 años”, explicó Wyle en una entrevista.

Viva fue parte una conferencia telefónica en la que el actor atendió a varios medios latinoamericanos para hablar The Librarians y otros retos que lo ocupan cada año con nuevos retos.

El domingo 8 de enero, alas 10 p. m. se estrenó en Universal Channel la tercera temporada de The Librarians , en la que Wyle interpreta a Flynn Carsen, un bibliotecario que se encarga de proteger al mundo de los personajes que se salen de los libros y los villanos que quieren usar el conocimiento como un arma.

La primera ocasión en la que Wyle interpretó a Flynn Carsen fue para la película The Librarian: Quest for the Spear (2004), en una época en la que aún era parte de E.R.

La película fue producida para la cadena de televisión TNT y la reacción positiva de esta y sus dos secuelas, causó que Wyle y los otros productores se plantearan hacer una serie televisiva.

The Librarians se estrenó en el año 2009 por TNT. En las primera dos temporadas el personaje de Wyle ha aparecido como un líder espiritual que aunque no esté en todos los episodios, siempre lidera con su intelecto y maña a un grupo de bibliotecarios.

En la tercera temporada, Wyle apareció en siete de los diez episodios, continuó su trabajo como productor ejecutivo, dirigió dos episodio e incluso escribió el guion de uno de ellos.

“Disfruté mucho escribir y el proceso colaborativo de hacer la serie desde sus cimientos: desde escribir la narrativa hasta el plató”, explicó Wyle, quien también forma parte del elenco de la serie Falling Skies .

De seguido, un extracto de la conversación que el actor estadounidense mantuvo con los medios.

Este año escribió, dirigió y actuó en The Librarians , ¿cuál de estas facetas disfrutó más?

He producido y actuado durante un buen tiempo y por eso veo escribir y dirigir como una nueva pasión. Quizá por ser nuevos es que me siento mucho más metido y atraído a estos roles.

Además, por mi personalidad siempre tengo el impulso de decirle a la gente qué hacer y por eso no me costó dirigir ( ríe ). Es un impulso que probablemente es inapropiado cuando soy actor, pero uno muy necesario cuando estoy dirigiendo; entonces disfruté mucho estar alineando a varias personas en una misma visión.

¿Cómo ha cambiado la producción de la serie en estos años?

Para esta ocasión adoptamos un acercamiento más cinematográfico para la serie, es decir, la produjimos como una película. Eso causó que cambiara la forma en la que se escribieron los episodios. Abrimos la dramaturgia para incluir en la trama más suspenso, más romance, más diversión y aventuras; todo lo que hace una serie más entretenida.

”Dicho eso, el show se volvió mucho más oscuro para la tercera temporada. Los riesgos para los personajes están más fuertes que nunca e incluso abrimos la posibilidad de que uno de los personajes principales no sobreviviera a la temporada.

”Mi personaje, Flynn Carsen, está por primera vez en un gran riesgo. Después de ser un tipo muy confiado, se está topando con problemas que no puede manejar él solo y eso lo hace más interesante”.

¿Por qué cree que la gente ama las historias de The Librarians ?

Creo que es una combinación de factores. Las películas funcionaron bien porque en su momento no había nada como ellas ni un personaje como Flynn; un súper héroe inteligente o un académico que se involucra en aventuras que lo sacan de su zona de confort; quizá no se había hecho hacía mucho.

”En el caso del show , lo hace atractivo que sea una serie multigeneracional: los comentarios más consistentes que he recibido es que es un programa que los padres pueden ver con sus hijos y por eso es difícil decir una sola cosa que la gente ama, porque estamos hablando de tres generaciones muy distintas.

”Quizá sea que es simple entretenimiento escapista, con escenas de acción, suspensos y diversión y personajes cuya mejor arma es su cerebro”.

Su personaje en Falling Skies es un profesor de historia y el de The Librarians lidia con la historia. ¿Tiene pasión por estas disciplinas?

Sí, me encanta estudiar el pasado o solamente entender los eventos que ocurrieron. Lo que más me gusta es entender que todo lo que estamos pasando es porque algo más pasó antes y eso, en The Librarians , se vuelve clave y allí tenemos la oportunidad de mezclar todo.

”En esa serie pude escribir un episodio que trata de dos cosas tan diferentes como triángulo de las Bermudas y Alicia en el país de las maravillas ; ese fue un reto maravilloso y posiblemente el episodio que más disfruté”.

¿Qué lo ha mantenido cada vez más cerca de este proyecto?

Creo que lo veo como un proyecto familiar. Hice la primer película cuando mi hijo Owen apenas tenía un año y ahora él tiene 14 y tengo dos hijos más. Todos han crecido alrededor de esta serie, conocen al elenco, al equipo de trabajo –que vemos cada verano– y mi hijo también fue mi asistente mientras yo dirigí.

”Entonces la división que normalmente hay entre mi vida personal y este proyecto no existe en esta serie, sino que ambas partes están entrelazadas”.











