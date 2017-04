Entrevista con Carl Weathers, protagonista de ‘Chicago Justice’

TELEGUÍA RECOMIENDA

Primero, el cuartel de bomberos; luego, la estación de policía, la sala de emergencias y, finalmente, la Corte: el rastro del productor televisivo Dick Wolf por los más públicos escenarios de la ciudad de Chicago es imborrable.

Wolf –uno de los más prolíficos y venerados creadores de la televisión estadounidense– tiene una sana obsesión con los profesionales que prestan servicios a los habitantes de la Ciudad de los Vientos, al punto de que ya cuenta con cuatro series dedicadas a retratar las victorias y caídas que, a diario, experimentan bomberos, policías, médicos y fiscales de aquella urbe.

Chicago Justice es la más reciente de sus creaciones. El drama legal, que se estrena esta semana en Universal Channel, se desarrolla en el mismo universo ficticio que ya comparten sus “hermanas” Chicago Fire (2012); Chicago PD (2014), y Chicago Med (2015). Estas conexiones permiten que los personajes salten de una serie a la otra según la necesidad o, bien, que una historia que empezó en uno de los programas concluya la siguiente semana en otro de los títulos.

Esta continuidad entre programas es uno de los rasgos característicos de la obra de Wolf, como demostró antes con el cableado que entrecruzó en las distintas encarnaciones de su franquicia más recordada, La ley y el orden . De hecho, las series de la sombrilla Chicago también coexisten con su “prima” La ley y el orden: UVE y no es raro que los detectives neoyorquinos hagan el viaje a la otra ciudad para colaborar con sus colegas.

En perspectiva, el plan de Wolf y la cadena NBC (casa y promotora de la mayoría de sus producciones) tenía mucho potencial: primero conocimos a los bomberos y policías que ponen su vida en riesgo; luego nos presentaron a los médicos que luchan contra la muerte en la sala de operaciones, y, finalmente, nos introdujeron con los fiscales encargados de buscar las condenas contra los responsables de los delitos que pusieron a trabajar a todos los demás.

El héroe del pueblo. Carl Weathers inspira confianza. Al otro lado del teléfono quien habla es un hombre de casi 70 años y de voz inconfundible, que aún mantiene la contextura atlética que le ayudó a labrarse en el cine una imagen de masculinidad desbordada. Él no lo dice, pero todos tenemos claro que la fama de Apollo Creed sigue fija a su lado..., siempre.

Como todo buen cinéfilo sabrá, Apollo es el carismático campeón de los pesos pesados que Weathers interpretó en Rocky , en 1976. Su combate de entonces con el querido Rocky Balboa de Sylvester Stallone está considerado como uno de los grandes momentos del cine deportivo, y el personaje continuó siendo suyo en los tres siguientes filmes de Rocky, hasta que fue asesinado por los puños dopados del animal Iván Drago en Rocky IV (hay que tener sangre de chancho para no llorar, aún 30 años después, ante el cuadro de Apollo muriendo en brazos de su amigo Rocky).

Si bien aquello ya era suficiente para alcanzar la inmortalidad, Weathers logró trascender y también brilló en filmes como Depredador (donde compartió con Arnold Schwarzenegger el apretón de manos más cargado de testosterona de todos los tiempos); enseñó a jugar golf a Adam Sandler en Happy Gilmore ; prestó su voz al soldado Combat Carl de Toy Story , y brilló con luz propia en en un filme de puños y patadas hecho a su imagen y semejanza: el clásico de culto Action Jackson .

Alejado en las últimas décadas del cine de acción que lo lanzó al estrellato en los años 70 y 80, el veterano actor pone hoy su experiencia al servicio de otros intereses, y ha encontrado en la televisión una vitrina acorde con sus talentos.

Con Weathers conversamos días atrás, como parte de una rueda de prensa telefónica con distintos medios latinoamericanos. El motivo es su participación estelar en Chicago Justice , en la que interpreta al fiscal de distrito Mark Jefferies, cabeza de la Fiscalía del condado de Cook (en la vida real, Cook es uno de los condados más grandes de Estados Unidos y su Fiscalía es la más importante del estado de Illinois y la segunda en volumen en los Estados Unidos, con más de 900 abogados atendiendo las denuncias y causas de judiciales de la ciudad de Chicago).

El actor resultó la persona indicada para darle vida a Jefferies. De cuánto hay en él dentro del poderoso e ingenioso fiscal y otras experiencias vividas a partir de su participación en el universo Chicago , Weathers conversó. Este es un extracto de la entrevista.

–¿Cómo es Mark Jefferies?

–Es inteligente, ético, entiende la naturaleza humana. Creo, espero, que haga un buen trabajo al frente de la Fiscalía, pues tiene el reto de convencer a la gente que hará todo por darle justicia; además de lidiar con los egos, las diferencias de opinión.

”Es importante que el personaje tenga ambigüedad. Todos tenemos muchos aspectos que dependen de las circunstancias, donde se demuestra cómo somos. Mark es retado semana a semana según los casos que llegan a la Corte. Estoy feliz de que sea así”.

–¿En qué se parece el fiscal Jefferies a los otros personajes que ha interpretado en su carrera?

–Procuro trabajar con personajes inteligentes, que, al final del día, te caen bien, que traen ética a la mesa y que tratan de hacer el mejor trabajo. Esos son los personajes que busco.

–¿Qué tal ha sido integrarse al universo creado por Dick Wolf?

–Su éxito es algo que me gustaría imitar. Es un hombre muy inteligente que sabe lo que la gente quiere y lo que funciona en televisión. Con Chicago es brillante ver cómo hizo estos shows en una franquicia sobre las instituciones que hacen funcionar a la ciudad y cómo se relacionan. Solo falta incluir a la oficina del alcalde, al brazo político.

”No importa donde vivas, todas estas instituciones existen en tu ciudad, en tu país”.

–Su personaje en la serie tiene un pasado militar y ya antes lo hemos visto interpretar personajes vinculados con las fuerzas armadas. ¿Qué peso tiene esto en su interpretación?

–He tenido condiciones que me han ayudado a ser identificado con rasgos que suelen asociarse con los militares, como el físico y poder parecer autoritario, estructurado. En el caso de Mark Jefferies, el Ejército es parte de su pasado y aún no hemos hecho algo dentro de la serie que se relacione a eso. Sospecho que en un futuro lo veremos.

–¿Cuán difícil fue el aprender el lenguaje técnico legal de los abogados?

–Aprenderlo no es tan difícil, lo que puede costar es entender las ramificaciones que esas palabras significan en una corte y cómo pueden impactar al caso. Es como un idioma extranjero en el que a veces una palabra puede tener varios significados.

–¿Están los casos de Chicago Justice inspirados en la vida real?

–Sobre las series de Dick Wolf se dice que son arrancadas de los titulares de las noticias. Las historias que contamos son inspiradas en hechos reales, todas te recuerdan cosas que has visto en las noticias, que podrían pasar en cualquier parte del mundo. Hemos hablado de pandillas juveniles, del hombre de negocios que comete un crimen, del tipo que se enamora de una jovencita y que, al sentirse rechazado, se pone violento. Son historias que podrían ser de su país o el mío.

–¿Es posible hoy obtener justicia en el sistema legal?

–Es diferente para cada persona que le preguntes. Hoy, en realidad, la gente que tiene más recursos, más dinero; tiene mayores oportunidades porque puede contratar la mejor ayuda legal y pelear más tiempo. En cambio, la persona sin recursos la tiene más difícil para llegar a la justicia verdadera.

”Todos sabemos que hay un sistema en cada ciudad por donde pasan los que cometen un crimen y sus víctimas en busca de la justicia. Es una arena interesante para el drama, especialmente lo que sucede detrás de escenas. Tenemos a los buenos y malos, pero con el sistema legal hay algo extra, y a veces los malos se escapan. Afortunadamente, tenemos personajes que la gente quiere ver triunfar”.

–Háblenos de cómo obtuvo el papel de Apollo Creed, en Rocky...

–Era un joven actor y quería mucho el personaje aunque me costó porque no era famoso ni había boxeado. Dije que había sido boxeador en Canadá y, como no pudieron comprobar lo contrario, entonces me trajeron a un profesional a entrenarme y me cansó en dos minutos. Al final, me dieron el papel y ya saben el resto.

–Este año lo vimos al lado de Stallone, en los Globos de Oro, celebrando los 40 años de Rocky. Los años pasan, pero verlos a ustedes dos juntos sigue despertando pasiones en el público.

–Fue un gran momento, sin duda. Rocky fue una película estadounidense de bajo presupuesto que hoy está en todo el mundo. Es muy bello ver que tu trabajo, 40 años después, la gente aún lo disfruta.

–¿Se siente más cómodo con el cine o la televisión?

–Hoy en Estados Unidos para un actor no importa si trabaja en tele, cine o teatro, sino el contar con un buen guion que le ayude en su carrera.

–El choque de manos con Arnold Schwarzenegger en Depredador se recuerda como un momento icónico de su carrera. ¿Qué nos puede decir acerca de esa escena?

–Nos hemos divertido mucho con eso y no importa donde vaya en el mundo, todos tienen que ver con el saludo, y cuando me piden una foto, muchos la quieren así. Fue un saludo demasiado masculino, musculoso y entre dos actores ya conocidos por el público. Todo eso ayudó.

Véalo. Jueves 20 de abril. Universal Channel. 8:00 P. M.











