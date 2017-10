Edwin Ramírez: ‘Siempre quise trabajar con E! por la moda’

Verse bellas, como estrellas, será posible gracias al programa Quiero lucir famosa de E! Se trata de espacio en que un grupo de especialistas asesorarán a mujeres para que con su look se asemejen a las celebridades que admiran.

Como informó La Nación, dentro del equipo de especialistas destaca el diseñador de modas costarricense Edwin Ramírez. quien se encarga de todo lo relacionado con la vestimenta que usan las mujeres.

Además, el tico es copresentador junto con el conductor Héctor Apio Quijano. El mexicano presenta los casos y deja en manos de Ramírez, de 32 años, a las participantes que cambiarán su aspecto, mas no su personalidad,

En esta entrevista, Ramírez nos contó lo que ha sido vivir esta experiencia.

¿Cómo se le presentó esta oportunidad?

Fue algo bonito porque una amiga que trabaja en México me llamó para decirme que en la productora a la que pertenece estaban gestando un programa de moda; ella dijo que iba a dar mi número y le respondí que estaba bien. Días después, me fui para Guadalajara a un desfile; estando allá me llamaron para decirme que fuera a un casting ; llego, aplico, me dicen que les encantó y que quieren contar conmigo dentro del equipo. Desde que estaba en Costa Rica, siempre quise trabajar en E! por la moda.

¿Cómo ha sido la experiencia?

Está increíble hacerlo. Los compañeros son increíbles; yo siempre había admirado a la agrupación Kabah y ahora trabajar con Apio (exintegrante); ha sido maravilloso. Los jefes de piso me dicen “el señor pura vida” y se me acercan para agradecerme por mi trabajo y por la luz que dicen que tengo. A mí se me infla el corazón de poder sacar nuestro blanco, azul y rojo en este país (México).

¿Qué significa este trabajo dentro de su carrera?

Estoy viviendo un momento muy lindo; desarrollar esto es una meta que tenía; es muy bonito, me enorgullece hacerlo. Es un éxito propio y me lo gané por mi trabajo y esfuerzo; para mí esto significa representar a Costa Rica afuera

¿Cómo se adapta el look de una estrella al de una persona que tal vez no tiene ninguna semejanza física?

Es algo que va en la parte emocional; el 75% del total look es la parte emocional. No todas tienen el cuerpo de Jennifer López o de Maribel Guardia, no todas son Victoria Ruffo; hay que ubicar el tipo de cuerpo e ir aterrizando entre lo que es, lo que no es y lo que le conviene.

De todos los casos que ha conocido, ¿algunos en particular lo han marcado?

Me ha marcado toda la experiencia: desde que me llamaron, desde que me escogieron, ver cómo me trataron; yo no me esperaba tal excelencia.

”También ha sido muy bonito y enriquecedor verlas a ellas depositando su confianza en mí; te das cuenta del valor que tienen esas personas y que creen en mí...; muchas veces en la moda no se da eso. En esta ocasión pude ver cambios radicales en personas. Al final, ellas proyectan muchas cosas que al inicio no tenían”.

¿Qué va a aprender el televidente de Quiero lucir famosa ?

Las personas van a aprender mucho, van a aprender de la parte emocional; Apio es increíble para eso. La gente va a entender que incluso se puede relacionar con otros por medio del vestuario: no es cuestión de dinero, es de detalles. Vamos a ofrecer tips de todo (maquillaje, peinado, vestuario); este no es un show normal, todos buscamos algo y es ver que podemos lucir como famosos, esas personas que están para ser ‘inspiracionales y aspiracionales’.

Con este paso tan importante, ¿a qué aspira ahora?

Quiero que estén atentos a mis redes sociales; ahí publicó todo. Ahora viene mi colección de zapatos; también quiero más tele y medios de comunicación. Vienen cosas más buenas, más crecimiento personal.

¿En algún momento veremos diseño tico en el programa?

Por ahorita no.