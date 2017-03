Édgar Murillo: gracia reincidente en ‘Tu cara me suena’

TELEGUÍA RECOMIENDA

La palabra “actor” es una que Édgar Murillo no termina de aceptar en el diccionario de su vida. La de “presentador” tampoco lo convence, sin embargo, el colectivo costarricense le reconoce su labor tanto en La Media Docena como en Tu Cara me Suena (TCMS), programa de Teletica en el que participa por tercera ocasión como su estelar y único conductor.

El humor de Édgar es algo que sale incluso por sus ojos, si se está muy cerca de él parecen sonreir cuando habla. Esa espontaneidad y gracia provocan que las risas se desborden aún cuando intenta ser serio: para su suerte el trabajo en TCMS requiere que “sea él mismo” y eso es lo que hace.

Las poses y los guiones con demasiada estructuración no existen en este trabajo como presentador, pues una imagen sobria no es exactamente la que quiere proyectar.

“Creo que lo que me ha mantenido en Tu Cara me Suena es que no es un programa normal y por eso necesitan un presentador que no sea normal. El programa por su formato requiere de alguien que sepa comedia por la improvisación, requiere mucho juego con los participantes, con los jueces. Entonces, yo no sé si estoy aquí como presentador o comediante, creo que es una mezcla de las dos cosas”, admitió.

De profesión, Murillo es administrador de empresas y máster en Mercadeo. Como autodidacta es actor, sabe tocar piano y guitarra y desde la primer temporada de TCMS es presentador; en todas estas disciplinas insiste no ser experto, pero reconoce “saber hacerlo” porque “echando a perder se aprende.

Para Edgar, ahora más conocido como “Guita” (sobrenombre que se salió del núcleo familiar y se hizo de dominio popular), la tarea de presentar en televisión es algo semejante a estar haciendo una rutina de comedia de su vida.

“ Ser presentador es como estar haciendo stand up por el hecho de que tenés que ser vos mismo. Yo no me he atrevido a hacer stand up porque tengo que ser yo mismo y tengo que hacer gracia y es algo que me cuesta”, reconoció.

En TCMS, Murillo puede hacer bromas o comentarios graciosos, mas no es necesario que todo el tiempo este haciendo reír a un público que llega para disfrutar de un espectáculo con el elenco de imitadores.

“En el programa no me toca hacer gracia siempre. En realidad el plato fuerte de TCMS es el elenco”, añadió el conductor.

Ese mismo elenco es el que da a Edgar la valentía de enfrentarse a las cámaras y a los ojos expectantes de los asistentes. Para él el hecho de presentarse sin los “tres maes” con los que ha trabajado toda su vida (compañeros de La Media Docena) no ha sido sencillo, pero el “miedo” que sentía se ha ido desvaneciendo gracias a la complicidad del jurado del programa (Alex Costa, Eugenia Fuscaldo y Duvalier Quirós) del programa y al público que le acompaña en el estudio Marco Picado.

Sin personaje. Uno de los aspectos más valiosos para Édgar en esta faceta como presentador, ha sido que se le reconozca como una figura individual, aparte de sus colegas mediodocenos.

Hacerse notar como él y más allá de sus personajes es lo que ha procurado. Eso explica porqué en el programa de La Media Docena no cuenta con papeles súperpopulares.

“En el show (de La Media Docena) me gusta más cuando me toca interpretar a un personaje que no tenga ni nombre ni apellido. Creo que esto es porque no me llama la atención que me reconozcan solo por el personaje, situación que le ha pasado a muchos actores.

”Siendo totalmente honesto, creo que crear personajes no es mi fortaleza, tampoco lo es ser actor; yo me considero más comediante que actor, y eso es algo que me da seguridad cuando estoy en TCMS : que la parte de comediante pueda acompañarme en el escenario”, aseveró.

Gracias a la exposición como presentador, Guita ha recibido ofertas para animar diferentes eventos en los que anticipadamente recalca será cómico de vez en cuando.

“Si en algún momento me proponen que vaya de maestro de ceremonias y que me deba mantener serio, pienso que seguro la gente me vería y se quedaría pensando que por qué no digo nada gracioso”.

Esa gracia que irradia no estará, por lo pronto, en shows individuales. Édgar se declara tan perfeccionista que difícilmente monte un stand up solitario.

“En solitario haría algunas cosas pero dependiendo de qué sea. Creo que la parte de presentar sí, ya me animé con TCMS y me animaría en otros formatos... eso sí, si me ponés a presentar Telenoticias no lo lograría (risas). En el caso de stand up comedy yo admiro a todos los que lo hacen, pero no me atrevo a hacerlo; lo produciría pero no lo interpretaría”, recalcó.

Alguien como él, siempre sediento de hidratarse con nuevos conocimientos, admite que el hecho de participar en TCMS significa una reinvención, pues “abrió una faceta”.

“ En algún momento me gustaría abrir la faceta de presentador serio, no sé cómo lo recibirá el público pero me gustaría abrirla y ver qué sucede. Por el momento esta faceta de presentador / comediante me atrae mucho”, contó.

Temporada. El elenco de la tercera temporada de Tu cara me suena tiene a Édgar Murillo entre dos fuertes sentimientos: la ilusión y el miedo.

“Me ilusiona porque sé que nos vamos a divertir mucho, vieras que lindo que es el ambiente dentro del estudio cuando se ensaya el programa.

”Por otro lado estoy un poco asustado, porqué, cómo hace uno para seguir hablando cuando no puedo dejar de reírme; este elenco tiene gente muy vacilona, no sé cómo voy a hacer cuando Marcia y María o Elvis hagan algo muy vacilón. Yo digo: ‘Dios mío, cómo voy a hacer yo con esto’, pero sé que será muy bonito”.

Una de las particularidades de esta temporada, es que por primera vez, Édgar trabaja en otro proyecto artístico junto a un mediodoceno: su socio y amigo Daniel Moreno.

“Yo creo que la ventaja es que más no nos podemos conocer, son 21 años de trabajar juntos. Daniel tiene sus salidas a cada rato, vamos a ver cómo le va con los nervios”, comentó.

Gracias a su experiencia en las dos ediciones anteriores, Guita procura transmitir sus conocimientos al nuevo elenco.

“El reto de los participantes es grande. No necesariamente el que baile o cante bien lo va a hacer de la mejor manera; esto tiene un poquito de cada cosa, imitar tiene un poquito de actuación, de baile, de canto, de interpretación, entonces es un reto muy grande. Aquí lo importante es divertirse, reírse de uno mismo, mantener el enfoque, si uno viene con esa actitud de ayudar ya ganaste. Es bonito ver cómo muchos de ellos la pulsean para ayudar”, dijo.

Blindarse contra los comentarios negativos es otro de los aspectos que Édgar recomienda a sus compañeros de elenco.

“Algunos de los que tienen años en medios ya saben manejarse, a los otros que vienen nuevos hay decirles que la gente va a hablar, que hay gente destructiva. Hay una gran masa de gente buena que te va a decir cuando le gusta tu trabajo y si no le gusta, no te va a decir nada. Pero hay un pequeño grupo, que generalmente se manifiesta por redes sociales, hablando de lo negativo y destructivo. Si uno se deja guiar por eso le puede afectar”, mencionó.

Por el contacto que Murillo ha tenido con el nuevo elenco las últimas semanas pudo dar una valoración de cada uno de ellos y mencionó sus fortalezas o debilidades.

Melissa Mora: ella es una de las afectadas por redes sociales. Personalmente siento que Meli viene como una figura pública tratando de aprender y mejorar en su carrera. Ella es más buena gente de lo que la gente cree, si la conocieran no hablarían tantas cosas malas de ella. Yo de lo poco que la conozco veo que es una chiquilla buena gente y de buen corazón. Creo que a Meli le va a ir bien si maneja sus nervios.

Daniel Moreno: él lo va a disfrutar, él siempre ha sido aficionado al canto, es otro que viene con una actitud de crecer. Creo que le va a ir bien, aunque aquí nunca se sabe.

Elvis Tico: él tiene un colmillo que cuando pone un pie en el escenario, le sale una tonelada de carisma. Se ve que tiene una seguridad muy fuerte.

Luisga: pone un pie en el escenario y es como hacerlo en la casa. Está acostumbrado a hacer shows , pero quiero verlo porque creo que el reto va a ser la parte de actuación e interpretación, principalmente cuando cante algo que no vaya con su género de siempre.

Vanessa González: tiene experiencia y lleva un recorrido por sus covers de plancha, ya sabe meterse en eso. Tiene esa cancha a nivel vocal; nunca la he visto a nivel de coreografía pero ahí le está poniendo, la he visto estudiando bastante. Vanessa tiene la ventaja de que con la parte de canto se ha metido un poco en el humor.

Marcia y María: no puedo decir esos nombres sin reírme, son demasiado vacilonas y la gente se va a sorprender porque cantan muy bien. No me lo imaginaba.

David Nick: es la cara más nueva de la temporada. Hemos visto gracias a un video que anda por ahí que es un gran imitador vocal. Creo que el reto de él es más bien fuera del escenario, tiene que manejar estar metido en un programa de los rating más altos del país, eso va a tener que manejarlo.

Piolín Artavia: la parte de canto va a ser su reto, ahí anda empunchadísimo y tiene una superactitud. Es un chavalo humilde y esforzado.

En esta temporada Natalia Rodríguez y Jalé Berahimi, participarán como copresdentadoras en el programa con diferentes segmentos.

