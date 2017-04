Douglas Sánchez renuncia a 'Giros', la revista matutina de Repretel

Presentador estará en el programa hasta el 28 de abril

El periodista y presentador de televisión Douglas Sánchez dejará Giros, la revista matutina de Repretel, el viernes 28 de abril.

Sánchez renunció a la producción de canal 6 este lunes en horas de la tarde, confirmaron él y la Dirección de Contenidos de la televisora a Viva.

Según el presentador, las razones que motivaron a dejar el espacio –en el que sumaba un año y dos meses– respondió a compromisos laborales ajenos al canal de La Uruca que le demandan mayor tiempo.

"Es una decisión personal en el sentido de que mis otros compromisos laborales han venido creciendo y me van demandando mucho más tiempo. Yo trabajo con grupos de India, Singapur y Estados Unidos, y todas las llamadas de proyectos se plantean en la mañana, y en Giros yo estaba de 6:30 a. m. a 10 a. m.", comentó Sánchez.

Además de comunicador, Douglas Sánchez es gerente general de la empresa de tecnología UST Global.

Según dijo, la decisión de renunciar a Giros estuvo acompañada de nostalgia, pues implica despedirse, en unas semanas, de personas con las que creó una relación de amistad.

"Me dolió mucho. Hay mucha nostalgia. Uno aprende a llevarse bien con los compañeros, no solo con los presentadores con quienes tengo una muy buena relación, sino con técnicos, maquillistas, camarógrafos, y por supuesto, con el público; porque Giros me permitió ampliar ese público que me sigue, que son muchas señoras", dijo.

Douglas Sánchez destacó que su paso por la revista, dirigida por Yamileth Guido, le aportó aprendizaje en los planos personal y profesional.

En el primero al crear nuevas amistades con sus compañeros de trabajo; mientras que profesionalmente destacó un mayor conocimiento en temas médicos, los que ocupan gran parte de Giros.

"Todo el conocimiento en temas médicos que fue un aprendizaje constante, y otros temas que son sencillos pero que al fin y al cabo le ayudan a alguien a mejorar su vida. Giros me ayudó a un desenvolvimiento diferente en cámaras porque una revista es más extenuante, requiere mayor concentración. Giros me aportó mucha versatilidad", resumió.

Sánchez no descarta retornar a la televisión más adelante.

El Director de Contenidos y Productor General de Repretel, Gastón Carrera, dijo que la decisión de Sánchez les causó gran sorpresa; sin embargo, el canal entiende las razones que mediaron en ella.

Carrera destacó que en los próximos días anunciarán a la persona que reemplazará a Sánchez en el elenco, que lo completa Patricia Figueroa, Verónica González y Vicente Tepedino.

