Douglas Sánchez se integra a 'Noticias Repretel' el lunes 7 de agosto

El periodista Douglas Sánchez se incorporará a Noticias Repretel el próximo lunes 7 de agosto como presentador habitual del noticiero del mediodía de canal 6, que se transmite de 12 m. a 1:30 p. m.

Sánchez regresará a la televisora de La Uruca a tres meses de su salida de Giros, programa al que renunció para atender sus otros compromisos laborales. En la revista matutina del 6 integró el equipo de presentadores durante un año y dos meses.

El regreso del periodista a Repretel fue confirmado en exclusiva a Viva por el presidente de la televisora, Fernando Contreras, el 14 de junio pasado; empero, en aquel momento aún no se concretaba la fecha de la reincorporación del comunicador.

Fue hasta este martes 1°. de agosto que Gilberto Valencia, quien coordinó el ingreso de Sánchez a ese canal, dijo a Viva que el periodista iniciaría sus funciones como presentador el próximo lunes.

Respecto a su ingreso, Sánchez manifestó estar ilusionado, pues destaca el trabajo en equipo que hay en el noticiero, al que ahora aportará su dinámico estilo de presentar noticias, el mismo que implementó en el desaparecido Canal 9 y por el que se popularizó.

"Hay un elemento de Noticias Repretel que me gusta mucho, y lo digo con toda honestidad: veo toda una estrategia de cohesión, de trabajo en equipo y eso me emociona. El principal reto ahora es que la gente se acostumbre al consumo de una noticia contada de una forma distinta", aseveró Sánchez, de 38 años.

El vecino de Tibás asegura que su particular forma de presentar noticias fue lo que llamó la atención de los directivos de Repretel para ficharlo. "Justamente me buscaron porque quieren que ese estilo prevalezca y, yo, feliz. Cuido muy bien aquella información que pueda agregar a la noticia. Es una fórmula que si la ven en Colombia, Argentina o Chile da gusto ver la forma en que los presentadores de noticias aportan al público información valiosa e interactúan con la audiencia", agregó.

Douglas Sánchez opinó que este estilo es necesario ante el embate de las redes sociales, que urgen a los presentadores de televisión establecer empatía con el público para lograr mantener la credibilidad y favorables números de audiencia.

"Estamos en un mercado donde competimos con las redes sociales, de ahí la necesidad de que en la televisión se rompa con esa formalidad de presentar (noticias). Hay que acercarse a las audiencias con mayor ritmo, con presentadores que le lleven el hilo a la noticia, que estén informados y que le busque diferentes aristas a un mismo acontecimiento", consideró.

El periodista mencionó que se integra a Noticias Repretel con un objetivo claro: ofrecerle más contexto a las informaciones que recibe el público del noticiero y sumarle detalle. "Si queremos convencer al público de que vamos hacia una propuesta diferente, la gente tiene que vernos cercanos e informados. Es un poco el estilo que quiero impregnar y es la herencia de mi paso por las noticias", afirmó.

En relación con su pronto regreso a la pantalla y a la falta de tiempo que demandó con su renuncia a Giros –presentada el 17 de abril pasado– respondió: "En Giros estaba de 6:30 a. m. hasta las 10 a. m. y tenía gran parte del día ocupado. La mayoría de mis proyectos los realizo con equipos de India y Estados Unidos y no podía programar llamadas a ciertas horas. Aquí estamos hablando de un trabajo de hora y media, y me resulta más fácil acomodarme".

También aclaró que su aparición en mayo en el programa de espectáculos de Teletica De boca en boca, fue en respuesta a una invitación de la exdirectora del espacio Gabriela Solano, y no representó un coqueteo con esa empresa.

"La invitación me la hizo Gabriela Solano y no fue en ese momento. Me buscaron casi inmediato a mi salida a Giros pero por respeto y porque no me gusta que un día me vean en un canal y al otro día en otro, pedí que me dieran chance, pero siempre se manejó como invitación. Con Teletica nunca ha habido un ofrecimiento donde me digan: 'Mirá, te vamos a ofrecer esto'. Ha quedado mucho en el pasillo. Yo asumí un reto en concreto y una oportunidad concreta que Repretel puso sobre la mesa", terminó el periodista.