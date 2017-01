Documental ‘Todas las cosas brillantes’: la risa escapa del suicidio

TELEGUÍA RECOMIENDA

Si uno llega al final de su vida sin haberse sentido deprimido ni una sola vez, probablemente es porque no ha estado poniendo atención. No, en serio. Y no, no es algo malo. Así es vivir y es hermoso.

Todas las cosas brillantes (HBO) es una adaptación televisiva del éxito de Broadway sobre la depresión, una vida tensa ante el abismo del suicidio, y las cosas que retienen a la madre de su protagonista de este lado de la existencia.

El comediante británico Jonny Donahoe da voz a la obra de Duncan Macmillan. En esta pieza teatral, el hijo, de niño, enumera una lista de cosas por las que vale la pena vivir en un último intento por animar a su madre, quien sufre de depresión crónica e intenta suicidarse.

Aunque no es una obra autobiográfica, la naturalidad con la que Donahoe ha asumido el papel –por muchos años– le da al texto el matiz de la confesión y la soltura de la charla entre amigos.

Pero aunque es un solo actor quien guía Todas las cosas brillantes, la magia de la producción es que la audiencia participa y refresca la mirada del mundo desde su perspectiva. Frente a la pantalla, uno quiere sumarse y agregar sus pequeñas “cosas brillantes”, las alegrías de una vida que vale la pena seguir viviendo.

Peluqueros que sí prestan atención a lo que uno quiere, las montañas rusas, los helados... La lista crece y crece conforme el personaje principal va creciendo y alcanza el millón de cosas; mientras esto ocurre, la ficción se va disipando: uno le cree, uno está ahí con él, participando de una obra que abre sus puertas y ventanas para que ingresemos en ella y le contemos nuestra propia vida.

La obra filmada encapsula la confusión de una familia ante la depresión, y nos habla de cómo ese dolor va configurando las relaciones entre hijos y padres, esposos y nosotros mismos. La experiencia es catártica.

“Puede sonar perverso que una pieza tan conmovedora y compleja pueda contener humor –y mucho de él, ingenioso y agudo–, pero la obra de Macmillan (...) lo hace”, reseñó The Daily Beast.

Así, entre risas, Todas las cosas brillantes es tierna y oscura, triste y esplendorosa. Como la vida, pues.

Véalo. Lunes 23 de enero. HBO. 9:00 P.M.











