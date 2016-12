‘Doctor Who’ pasa otra Navidad en el Tardis

TELEGUÍA RECOMIENDA

¡Feliz Navidad, fans de Doctor Who ! Después de un año de abstinencia, la décima temporada de la serie británica se inaugura con un episodio navideño que se estrenará este domingo.

El Doctor regresará oficialmente en abril del 2017, encarnado, por tercera temporada consecutiva, por el actor Peter Capaldi. Sin embargo, para quienes ya están acostumbrados a la tradición festiva, Navidad siempre es la oportunidad para recibir un episodio extraordinario de la serie, sea antes o después de su temporada oficial.

El regreso del Doctor Misterio está titulado así por guiño amistoso a la traducción mexicana que recibió el Doctor en sus más antiguas encarnaciones (las temporadas anteriores a que la BBC retomara la historia en el 2005).

“Cuando estuvimos en México para la gira mundial, Peter se enamoró de decir Doctor Misterio todo el tiempo. Vi que lo prefería como su nombre, así que pensé que debía escribir un episodio así”, explicó el jefe de guionistas de la serie, Steven Moffat.

En la historia navideña, la ruta del Tardis –la máquina del tiempo del Doctor– se cruza con el vuelo de un superhéroe neoyorquino.

El actor Justin Chatwin – rostro conocido por la notable versión estadounidense de Shameless o el fiasco de Dragonball Evolution – interpreta de forma dual al enmascarado Ghost y su álter ego civil Grant Gordon.

Dada la amplia mitología de Doctor Who , muchos fans se han preguntado si, en un universo en el que se dan por sentado los alienígenas que viajan en el tiempo, los cyborgs asesinos y otros personajes de ciencia ficción, la introducción de un humano extraordinario significa que son posibles los superhéroes.

“Esto es lo que sucede si a un pequeño fan de Superman le dan accidentalmente los poderes de Superman. ¿Qué llegaría a ser de grande? Este es su modelo de cómo comportarse como Superman. Por supuesto, esta no es una forma práctica de vivir”, respondió , de forma críptica, Moffat en una entrevista con la revista británica Radio Times.

En un giro inusual para las historias tradicionales de la serie, la nueva aventura se desarrollará completamente en Nueva York –todo filmado en un estudio en Bélgica, eso sí–.

PUBLICIDAD

Regresos y despedidas

“Es un maravilloso episodio de Navidad, muy ligero y divertido”, le describió Capaldi al tabloide The Sun . No me sentí frustrado por no ser un superhéroe en él. ¡Estaba muy feliz de no haber actuado en el disfraz de licra!”

La sentida ausencia de Doctor Who en el 2016 fue debido a una incapacidad de Capaldi. El actor se hirió una rodilla filmando una persecución de la novena temporada y tuvo que ser operado.

“Lo gracioso es que este año parece que me reconocen más”, dice Capaldi acerca del año sabático. “No entiendo como funciona. No sé si es que ha tenido más reproducciones en DVD o que la consciencia de la gente lo tiene más presente, pero el reconocimiento no decrece cuando dejas de salir en tele”.

Otro personaje que regresa al episodio navideño es Nardole (interpretado por el comediante Matt Lucas), quien apareció por primera vez en el episodio navideño del 2015, Los esposos de River Song.

Por la información revelada del nuevo episodio, parece que Nardole suple el rol de acompañante del Doctor mientras él resuelve su propia trama con aliens y un villano terrible.

Además de tropezarse con los poderes de Ghost, los tripulantes del Tardis atraviesan su camino con Lucy (Charity Wakefield), una periodista de investigación. Ella comparte un vínculo importante con el personaje de Justin Chatwin –algo así como la relación entre Luisa Lane y Clark Kent, según explicó Moffat–.

“Me encantan las películas viejas de Superman con Christopher Reeve y lo que hicieron con su identidad secreta del torpe Clark Kent y el casi tan torpe Superman, el triángulo amoroso que ambos tenían. Me parece encantador y queremos esa clase de historia de superhéroes”, explicó el guionista.

Este será el último episodio especial en el que Moffat imprimirá su visión original a Doctor Who.

Con la décima temporada, Moffat abandonará su puesto como jefe de guionistas (puesto al que en inglés se le llama showrunner ).

Nunca fuera de la controversia con los fans, durante ocho años de trabajo con la serie y cuatro como showrunner , el nombre de Moffat se hizo casi tan famoso como la serie.

PUBLICIDAD

Véalo. Domingo 25 de diciembre. SyFy. 11:00 P.M.











Comparta este artículo Entretenimiento ‘Doctor Who’ pasa otra Navidad en el Tardis Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: ‘Doctor Who’ pasa otra Navidad en el Tardis Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.