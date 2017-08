‘Disjointed’: un puro vacilón

Prepárense para pasar pegados a la nueva producción de Netflix, Disjointed . Esta serie mostrará a Ruth Feldman –interpretada por Kathy Bates– como una defensora de la legalización de la marihuana, que se muda a Los Ángeles (Estados Unidos) para darle a su negocio un nuevo giro enfocado en fines medicinales.

“Su personal y clientela se pasan la jornada fumados, pero nadie disfruta el viaje como ella. Bienvenidos al dispensario de Ruth”, así promociona Netflix la ficción creada por Chuck Lorre ( Two and a Half Men ) y David Javerbaum ( The Daily Show ).

De esta forma Bates y Lorre vuelven a trabajar juntos, después de que en 2012 la actriz participó en un capítulo de la novena temporada de la serie Two and a Half Man , tomando el rol del fantasma de Charlie Harper.

Esta actuación la hizo ganadora de un premio Emmy a mejor actriz invitada en una serie de comedia.

En Disjointed , el personaje de Bates se destaca por siempre defender el uso de la marihuana, y no oculta para nada su gran amor por la planta.

Entonces, para que su nuevo negocio resulte exitoso, Ruth y tres amigos deciden regalar puros de marihuana.

Los cómplices que acompañarán a la extravagante mujer de negocios serán el actor Dougie Baldwin, las actrices Elizabeth Ho y Elizabeth Alderfer.

Pero además, en el plan de Ruth está incluido su hijo Travis, que entiende de negocios, interpretado por Aaron Clifton Moten, y un guardia de seguridad medio loco personificado por el actor y comediante de stand ups , Tone Bell.

En el primer episodio, Bates se presenta antes los demás, como “Ruth Whitefeather Feldman, abogada del cannabis, activista del cannabis, y justo antes de abrir la puerta, usuaria de cannabis”.

De acuerdo con Netflix, esta serie es “Un twist moderno sobre el sueño americano. Disjointed es una historia que comparte los momentos altos, los bajos y el drama a medias de un dispensario familiar de marihuana”.

Disjointed se estrenará el viernes 25 de agosto.