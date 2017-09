Directora de Miss Costa Rica: 'El nivel de las chicas en la preliminar fue superior al de otros años'

La gerente de Imagen de Teletica y directora del Miss Costa Rica, Gabriela Alfaro, asegura que la preliminar para la edición 2018 de ese concurso de belleza destaca entre las más exitosas de los últimos años.

Aunque la convocatoria de participantes para clasificar al top 10 no fue masiva, Alfaro destacó que este año se compensa con la buena preparación que mostraron las chicas.

"Siempre hay un abstencionismo, pero aquí lo importante no es la cantidad sino las muchachas que llegan con alguna preparación. De las 20 de ayer (martes 12 de setiembre) había 12 con grandes oportunidades de ser seleccionadas y eso no siempre sucede. En otras ocasiones han llegado 90 chicas y nos ha costado elegir a las 10 porque no todas cumplen los requisitos", afirmó Alfaro a Viva.

Teletica, organizadora del Miss Costa Rica, convocó este martes 12 de setiembre a la preliminar para el Miss Costa Rica 2018; sin embargo, el llamado solo fue atendido solo por 20 jóvenes de entre 18 y 20 años, a pesar de que en el proceso de inscripción se postularon cerca de 40.

"Hubo una alta participación porque 40 se inscribieron, de ellas, 35 habían confirmado estar ayer (el martes). Solo llegaron 20, que para mí fueron perfectas. Si se ve a través del tiempo, en ocasiones a la preliminar llegan muchas modelos y en este caso vinieron más reinas. El nivel de las chicas en la preliminar fue superior al de otros años", agregó Gabriela Alfaro.

Respecto a qué pudo incidir en la baja participación, Gabriela Alfaro dijo: "Pudo haber sido que en redes sociales y en páginas de missólogos hablaban desde semanas antes de nombres de algunas chicas que estarían en la preliminar y eso pudo haber generado un factor de temor entre otras muchachas a no ser elegidas. Es una percepción mía".

La directora del certamen subrayó restarle importancia a los números y llamó exitoso el proceso previo a la preliminar y durante la misma. "Ayer (el martes) fue una de mis mejores preliminares. Fue muy bonito ver a chicas tan bien preparadas. La verdad estoy satisfecha con los resultados porque en esta ocasión fue más importante el nivel de ellas que la cantidad", refirió.

Bajo lupa. La opinión de la directora del Miss Costa Rica se contrastó con la de formadores de reinas de belleza y directores de otros concursos en el país, quienes lamentaron la poca asistencia a la preliminar, pero –sin dar nombres– destacaron la solidez de algunas chicas.

"Puede ser que el país no esté acostumbrado a una preliminar con tanta antelación y eso, a lo mejor, no permitió que algunas chicas con una agenda personal o profesional más clara, participaran de la convocatoria", consideró Tony Daza, empresario, profesional de la comunicación y experto en moda.

Daza, originario de Venezuela, manifestó que a partir de su experiencia prefiere inclinarse por la calidad que por la cantidad, pues la discreción del grupo permitirá un top más selecto.

"Considerando la proporción del mercado y la cantidad de población en el país, me apostaría más en aportar a la calidad que a la cantidad. Probablemente de esas 20 chicas puedan salir unas 10 muy selectas y en muy buenas condiciones", afirmó Daza, quien aplaudió que la organización adelantara los procesos para el Miss Costa Rica para permitir mayor preparación de las representantes nacionales en el Miss Universo.

Basilio Quesada, director de certámenes de belleza y preparador de reinas, prefirió no suponer factores que pudieron haber influido en la poca asistencia a la preliminar, pero sí dijo que no es la primera vez que esto sucede.

"Desconozco los motivos por los que las muchachas no acudieron de forma masiva (al casting), pero sí me esperaba mayor participación. A veces la gente quiere hacer una tormenta en un vaso de agua. No es la primera vez que esto sucede. En los 80 era común esta poca participación y en la actualidad no se está exento de ello. En todos los certámenes pasa. Rescato que entre el grupo que participó en la preliminar hay varias chicas con potencial", aseveró Quesada.

El también director de varias franquicias de concursos y formador de reinas, Allan Alemán, estimó que la falta de comunicación por parte del organizador del concurso influyó en la convocatoria a la preliminar de este martes.

"Puede ser la falta de información. Aquí lo ideal sería que la organización saliera en búsqueda de las chicas por distintas partes del país, porque en Costa Rica, las mujeres bellas e inteligentes las hay por montones", valoró Alemán.

Gerson Jiménez, por su parte, expuso que la organización del concurso no es lo suficientemente motivadora como para llamar la atención de más participantes.

"Es falta de motivación de parte de la organización hacia las posibles candidatas, porque aquí hay mujeres bellísimas, profesionales e inteligentes. Veinte muchachas en un casting del principal certamen de belleza del país es preocupante", refirió Jiménez, director del Señorita Verano.

El resultado de la preliminar del Miss Costa Rica 2018 se conocerá entre finales de setiembre e inicios de octubre. La elección y coronación de la sucesora de Elena Correa será en el mes de abril.