Despido de Teletica inspiró a Rodrigo Villalobos a crear 'No siempre es un buen día'

De una situación que podría resultar negativa, Rodrigo Villalobos hizo algo en pro de su bienestar. Luego de ser despedido de la revista Buen día, de Teletica, el periodista y humorista creó la comedia No siempre es un buen día, en la que cuenta su vivencia.

"Quiero sacarle el lado humorístico a la situación (perder su trabajo). No es una burla al programa ni al canal, sino que a raíz de mi despido la comedia se basa mucho en las cosas malas que le pasan a uno; quise jugar con el nombre del show", contó.

Villalobos, de 32 años abordará el tema de algunas dificultades de la vida, haciendo énfasis en que "no siempre nos tiene que ir bien".

Esta comedia estará lista en dos semanas y tiene un enfoque familiar, por ello se presentará, sobre todo, en teatros.

Risas con contenido. Rodrigo mencionó que luego de su salida de Teletica no tiene resentimientos; por el contrario, siente que necesitaba aires nuevos.

"Yo no estoy enojado con el canal. Mucha gente no entiende por qué me despidieron a mí, pero yo sé que en el fondo necesitaba un aire nuevo, todas las noches me acostaba pensando que quería salir de ahí, no irme del canal pero sí participar en otros proyectos", contó.

Villalobos cuenta con experiencia en radio, prensa escrita y televisión. Desde el 2011 descubrió que tenía la habilidad de hacer reír a la gente, por lo que quiere aprovechar sus habilidades y generar una sinergia con ellas.

"Tengo demasiadas ideas y necesito concretar una, quiero definir la más viable. Mi sueño es tener una plataforma propia de comunicación, quiero crear proyectos en radio, televisión, y tener shows en internet, me gustaría hacer programas especiales. La parte digital es la que tenía más abandonada. Ahora que estoy desempleado puede ser una oportunidad para reforzar esas áreas. Yo aprendí que a las personas les gusta el humor con contenido, eso es lo que quiero hacer, ya estoy empezando a alimentar mi canal de YouTube", aseguró.

Rodrigo comentó que no cierra las puertas a trabajar para un medio de comunicación; sin embargo, destacó que en caso de que se diera la oportunidad le gustaría hacer aportes creativos.

"Si un canal me da la oportunidad puedo estar dentro de su planilla siempre y cuando me dan una participación creativa. Si me contratan y no me dan oportunidad de opinar soy el ser más infeliz del mundo", dijo.

"Quiero sacarle el lado humorístico a la situación (perder su trabajo). No es una burla al programa ni al canal, sino que a raíz de mi despido la comedia se basa mucho en las cosas malas que le pasan a uno; quise jugar con el nombre del show", contó.

Villalobos, quien inició su carrera en televisión a los 13 años en el programa infantil Recreo Grande, reveló que el director de Telenoticias y de las revistas de Teletica, Ignacio Santos, tuvo un acercamiento con él.

"Don Ignacio me pidió una reunión para que yo le presente proyectos. No hay nada concreto, pero todo siempre es una posibilidad. Quiero presentar proyectos para el noticiero y la radio. Por otro lado quiero tocar puertas en radio porque tengo proyectos con shows y reportajes con comedia", dijo.

Por ahora, Rodrigo no cuenta con un trabajo estable. "Me está saliendo trabajo, pero no puedo esperarme en la casa a que salgan clientes. Tengo que ver por mis dos hijos (Lucas de 11 años y Tadeo de 4) que, por cierto, ahorita están aprovechando mi horario un poco más flexible", finalizó.

Rodrigo estará compartiendo videos e información de sus nuevos proyectos a través de su Facebook y canal de YouTube.