Debi Nova es la invitada de 'Dancing with the Stars' en gala de cambio de parejas

La quinta gala de esta cuarta edición de Dancing with the Stars (DWTS) ofrecerá dos grandes novedades: la presencia de la cantante Debi Nova y el switch up, dinámica en la que cada estrella cambiará de pareja de baile.

Nova, ganadora el año anterior de la primera edición del concurso Bailando con las estrellas, Colombia, deleitará al público con su música.

Vivian Peraza, productora de DWTS, comentó que desde hace varias temporadas tenían interés de que Nova asistiera a alguna de las galas. En esta oportunidad la visita al país de la artista, recientemente nominada a un premio Latin Grammy, coincidió con la cuarta edición del concurso de baile.

"Nos pareció superbien su participación en este momento, además resultó que nuestro juez, el coreógrafo David Martínez está montando junto a ella un show, eso también coincidió en que ella pueda estar con nosotros. Parte del propósito de Dancing with the Stars es darle espacio al artista nacional", aseguró Peraza.

Con relación al cambio de parejas de baile, la productora contó que lo hacen para crear expectativa en la audiencia y sacar provecho del potencial de las estrellas, quienes tuvieron una semana para acoplarse a sus nuevos compañeros y coreógrafo.

Estas son las parejas que bailarán en la quinta gala: Sophia Rodríguez y Javier Acuña; Fitz Haney y Alhanna Morales; Natalia Carvajal y Michael Rubí; Johanna Ortíz y Erick Vásquez; Gustavo Gamboa y Yessenia Reyes; Daniel Carvajal y Diana de la O; Marcela Ugalde y David Hernández, y Víctor Carvajal y Lucía Jiménez.

La experiencia

La bailarina Lucía Jiménez, pareja de baile oficial del exembajador de Estados Unidos en Costa Rica, Fitz Haney, compartirá la pista con Víctor Carvajal en esta gala especial. Ella y el presentador de De boca en boca han ensayado solamente un par de veces; sin embargo, asegura que la química ha sido buena y que todo "está saliendo bien".

"Acabamos de empezar con los ensayos pero nos está yendo bien. Hasta hoy (miércoles) nos internamos full a trabajar. Creo que para los bailarines siempre es un reto no solo físico y emocional, sino que no todas las personas aprenden igual, cada uno aprende de la forma que se le hace más fácil. Me encantan los retos; Víctor es todo un personaje, una persona que tengo que conocer", contó.

El locutor Gustavo Gamboa dejará por una noche a su pareja de baile Alhanna Morales; él bailará junto a Yessenia Reyes en este switch up. Gamboa contó que el montaje de una coreografía con una nueva bailarina no ha sido complicado, sino diferente.

"Es un cambio pero todo va bien, yo espero que todo resulte bien en la pista. Con Alhanna hay más semanas de trabajo, pero todos son muy profesionales y hacen gran trabajo de teacher. Yessenia y yo bailaremos un vals vienés".

En un receso durante sus ensayos, la presentadora Natalia Carvajal y el bailarín Michael Rubí (pareja permanente de Sophia Rodríguez) hablaron sobre esta primera experiencia como pareja de baile.

"Estoy bastante feliz, entre ella y Sophia, yo hubiera sido muy feliz con cualquiera de las dos. Nos llevamos bastante bien. Natalia es muy linda, tranquila, siempre escucha y está anuente a corregirse", dijo Rubí.

Carvajal, Miss Eco Universe 2016, dijo que al inicio estaba intrigada porque no imaginaba lo que iba a ser bailar con Michael.

"Estoy muy feliz. Me gusta trabajar con Michael porque es una combinación entre pasarla bien y disciplina extrema, siento que estoy aprendiendo muchísimo. Hemos tenido dos ensayos muy provechoso, hemos avanzado muy rápido; estoy contenta y muy motivada", explicó Carvajal.