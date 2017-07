David Nick: 'Tu cara me suena cambió mi vida’

Con un voluminoso vestido blanco inmaculado y una larga cabellera rubia, David Nick salió del clonador para interpretar a una de las divas de la música: Celine Dion.

El escenario de Tu cara me suena (TCMS) resplandecía al mismo tiempo que el joven cantante interpretó My Heart Will Go On , una de las piezas más conocidas de la estrella canadiense.

Con una voz y apariencia femenina, Nick trasladó a la audiencia a la década de los 90, cuando el tema alcanzó la fama por la película Titanic .

Similar al filme, Nick se acercó a una proa que Teletica Formatos improvisó en el escenario, se recostó en ella y mientras cantaba, el aire de un ventilador golpeaba la larga peluca que lucía, simulando brisa marina.

El público se levantó de sus asientos. Hubo ovaciones. David Nick había culminado su presentación en la décimo quinta gala de Tu cara me suena .

La presentación del muchacho también atrajo el halago del panel de jurados, que al finalizar la noche lo reconocieron con el máximo puntaje (12 cada uno), unidades que, sumadas a las que le otorgaron sus compañeros, le dieron el triunfo de una gala decisiva del programa de canal 7.

Ahora David Nick se afianza a la cima de la tabla general y llega a la semifinal de la otra semana con grandes posibilidades de clasificar a la final y disputar el título de la tercera temporada de TCMS.

“La verdad estoy muy honrado de haber tenido la oportunidad de ganar por tercera vez una gala del programa. Todos mis compañeros hicieron un trabajo impecable y no me esperaba ganar porque la calidad de todos ha ido en ascenso y como estamos en la final queremos disfrutarlo mucho”, afirmó Nick minutos después de alzar el cetro de la gala y de recibir ¢3 millones que donó a una fundación que apoya su compañero Mauricio Artavia (Papi Pazz).

“Somos un elenco que se caracteriza por ser muy unido, y cuando se abre la oportunidad de apoyar a otro compañero con alguna de sus fundaciones, cualquier hubiera estado más que complacido. Fue un honor apoyar la fundación de Papi Pazz (Cuidados Paliativos de Alajuela)”, dij o Nick.

El artista costarricense afirmó que Tu cara me suena ha sido una vitrina para profesionalizar su carrera de cantante y personalmente ha sido una experiencia que le cambió la vida.

“( TCMS ), profesionalmente, ha sido una vitrina, pero personalmente, ha sido una experiencia que cambió mi vida y que nunca voy a olvidar. Sé que también me ha abierto muchas puertas y esto me deja muy feliz y muy anuente a mi futuro”, comentó.

Ahora él se prepara para encarnar a los roqueros de Bon Jovi, en la semana previa al epílogo del espacio, original de la televisión española. Esa misma noche Mauricio Herrera (Elvis tico) será Sandro; y Melissa Mora, Ana Bárbara. Precisamente ellos tres fueron los mejores de la reciente gala de TCMS.