David Nick quedó fuera de final de 'Tu cara me suena', pero ganó cariño del público

Sus grandes imitaciones, ganar tres programas y convertirse en uno de los participantes consentidos por el público, perfilaban a David Nick como uno de los cuatro finalistas de la tercer temporada de Tu cara me suena (TCMS). Sin embargo, las presentaciones de la semifinal fueron decisivas: los puntos recibidos luego de imitar a Bon Jovi no alcanzaron para llevar al cantante de 19 años a la competencia final del programa de Teletica.

Mauricio Herrera, Elvis Tico (566 puntos), Vanessa González (529), Luis Gabriel Loría (508) y Marcia Saborío y María Torres (504) sí competirán por el primer premio del programa, cuya final se emitirá el domingo 16. David Nick obtuvo una puntuación acumulada de 494 puntos a lo largo de 16 episodios.

"La final fue decisiva. Yo opino que el jurado tuvo su criterio para evaluar mi presentación de Bon Jovi. Siento que hice lo mejor que pude. Fue difícil llegar a la voz de él, además, la peluca era muy incómoda, el vestuario abrumador y había que hacer muchas piruetas (risas)", dijo Nick.

Lejos de lamentar que no es uno de los finalistas, Nick manifiesta que tras su ingreso al programa "salió ganando".

"Desde el principio del programa nosotros (los participantes) nos pusimos de acuerdo para no ver el programa como una competencia, sino como un show donde todos salimos ganando de una u otra manera. Sin duda logré más de lo que pensé que iba a llegar a causar en la gente. Durante el show jamás me esperaba ganar tres veces (ganó con Adele, José José y Celine Dion). Me siento satisfecho", contó.

Con honestidad, Nick admite que la posibilidad de competir por el máximo reconocimiento le pasó por la cabeza algunas veces.

"Yo consideré esa posibilidad; aunque la verdad nunca me mantuve al pendiente del récord del puntaje porque me parecía sin gracia mantener control de los puntos cuando lo que yo quería es divertirme; pero sí sentía que el puntaje me estaba ayudando.

"Si el puntaje al final no bastó, la verdad no siento que haya perdido nada: Yo gané TCMS. No me llevo el trofeo pero si el cariño y apoyo de tantas personas. Nunca imaginé que tantas personas me fueran a apoyar, con todas esas muestras siento que gané el programa", admitió.

La noche del domingo, al cierre del programa, docenas de comentarios de televidentes reiteraron la percepción generalizada de que él debería avanzar a la final. "Jamás imaginé que llegaría a tener tanto apoyo. Tal vez pensé que algunos podían comentar que yo debía estar (en la final), pero nunca consideré que tantas personas lo manifestaran", dijo.

Lo que viene

El próximo domingo 16 de julio finalizará esta tercer temporada de Tu cara me suena. Tras culminar esta etapa, David Nick seguirá impulsando su carrera com cantante.

"Voy a lanzar música original y voy a generar contenido musical (covers). Hoy (lunes 10 de julio) publico un video en mi página oficial"; dijo.

Dos de las galas en las que David se convirtió en ganador fue imitando a mujeres. Su capacidad para interpretar personajes femeninos ha provocado que por medio de redes sociales le hayan sugerido que continúe "transformándose" en una dama cantante. Nick descarta esa posibilidad.

"Tal vez en algún evento cante las canciones (de Adele y Celine Dione) pero como hombre. Muchas personas han comentado que debería de hacer transformismo, pero no es algo que tenga en mente", aseveró.

Apoye a su favorito

El ganador de esta temporada será elegido por el público. La plataforma teletica.com/tucaramesuena ya está habilitada para que la audiencia elija a su favorito por medio de votos. Durante el día cada persona podrá votar hasta siete veces.

Vivian Peraza, productora de TCMS, explicó que el cierre de las votaciones será el próximo domingo. El presentador Édgar Murillo anunciará el momento en el que se acabó el tiempo para apoyar a quien la audiencia considere debe ganar el trofeo y los ¢7 millones.

Pereza también mencionó que en la gala final se presentarán los otros dos programas que Teletica Formatos ofrecerá a la audiencia este año.