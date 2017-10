Natalia Carvajal es la tercera expulsada de 'Dancing with the Stars'

Este domingo 15 de octubre, la tercera pareja que que quedó fuera del concurso de baile Dancing with the Stars fue la de Natalia Carvajal y el coreógrafo Erick Vásquez.

En la sexta gala del programa de ballroom y a la mitad de la temporada, los puntos no le alcanzaron a la presentadora y candidata a Miss Costa Rica ya su compañero en el reto de las estrellas, donde se enfrentaron a la actriz Marcela Ugalde.

La modelo se mostró agradecida con su paso por el programa. "Aquí vamos, me llevo lo más lindo de todo que son grandes amistades y recuerdos inolvidables. Ha sido una experiencia maravillosa, le agradezco a todos por cada segundo, cada voto y cada momento que me regalaron", dijo Carvajal.

El baile adicional fue a ritmo de merengue, las coreografías cortas ya las tenían preparadas desde antes; sin embargo los jueces tomaron la decisión de dejar por fuera a la presentadora.

Tanto David Martínez como Flor Urbina expresaron su deseo de que Ugalde se quedara en la competencia, por lo que no fue necesario conocer el voto de Alex Costa.

La gala

El primero en presentarse este domingo fue el locutor Gustavo Gamboa junto a su compañera Alhana, quienes al ritmo de la canción Pata pata movieron sus cuerpos con una entretenida samba que le gustó a los jueces.

La chef Sophia y Michael bailaron un intenso paso doble con una interpretación cargada de energía que fue muy bien apoyada por la escenografía. El comentario de Flor Urbina se enfocó en la imprecisión de los movimientos, eso se reflejó en la nota que recibió la pareja: un total de 22 puntos.

El momento sensual de la noche estuvo a cargo de Daniel y Yesenia, quienes mostraron una gran calidad en su presentación de bachata con la canción Loco. Fue enérgica, pero el juez David Martínez le pidió al modelo que tenía que dar más de sí.

Natalia Carvajal y Erick le pusieron un toque de mayor dificultad a su presentación: él bailó con los ojos vendados en el foxtrot. El resultado de sus calificaciones fue un 22.

El momento de recibir a Mauricio Montero como invitado especial llegó de la mano de la coreógrafa Lucía Jiménez y los nietos del exfutbolista: Jean Pierre y Amanda, que se apuntaron a bailar El baile del perrito.

Hubo también espacio para la diversión, no solo de la pareja en escena, sino también para el público que disfrutaron con el montaje de Víctor Carvajal y Diana quienes con un hustle de la canción Don't Stop 'Til You Get Enough. El buen desempeño de la pareja resultó en el primer 10 de la temporada para su trabajo (que se los otorgó Alex Costa), acompañado además por dos notas de 8, para un total de 26 puntos.

A pesar de su lesión en la espalda, Marcela Ugalde dejó todo en la pista de baile junto a su compañero Javier. La actriz comentó que el baile que hizo fue muy consciente en cada movimiento ya que contó que es la primera vez en su vida que baila un vals.

Fitz Haney y Lucía sacaron al público de sus asientos y los pusieron a bailar con ellos el merengue Moviendo las caderas. La soltura del exembajador de los Estados Unidos le valió las alabanzas de los jueces quienes reconocieron su trabajo con un total de 26 puntos.

El tango de Johanna Ortiz y David gustó mucho, el estilo argentino le impuso mucha fuerza a la presentación. La belleza y el talento de la colombiana quedaron expuestos en la pista tras recibir el segundo 10 de la noche y dos nueves, pata un total de 28 unidades.