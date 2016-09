TELEGUÍA RECOMIENDA

Tercera edición. 10 rostros del deporte, la actuación, la cocina, la TV y el diseño criollo, debutarán en Dancing with the Stars este 11 de setiembre a las 7 p. m. por canal 7.

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: ‘Dancing with the Stars’: Un baile para las ‘estrellas’ ticas

Entretenimiento ‘Dancing with the Stars’: Un baile para las ‘estrellas’ ticas

En Costa Rica no hay muchas celebridades y son pocas las estrellas del espectáculo local con gran resonancia internacional. Lo que sí hay es una industria de entretenimiento criolla que ha llevado al ojo público desde rostros de deportistas, músicos, presentadores de televisión y actores hasta diseñadores de moda, modelos y cocineros.

De esa oferta nacional –vasta, si se quiere– es de la que Televisora de Costa Rica (Teletica) echa mano para integrar las producciones más ambiciosas que ha adaptado por casi una década bajo el sello de Teletica Formatos, y de ahí, precisamente, es de donde provienen los 10 participantes que este domingo 11 de setiembre debutarán en Dancing with the Stars ( DWTS )

La versión tica de la exitosa franquicia de origen británico tendrá esta noche la primera gala de su tercera temporada con la participación de los actores Gustavo Rojas, Alejandra Portillo y Bismarck Méndez; las presentadoras de televisión Jalé Berahimi, Karina Ramos y Glenda Peraza; los deportistas Gabriela Traña y Álvaro Mesén; el diseñador de calzado Daniel del Barco, y el chef de Sabores Daniel Vargas.

Similar a los años anteriores, el programa se transmitirá los domingos a las 7 p. m. por canal 7. Serán 12 galas de dos horas cada una (la final está para el 27 de noviembre) en las que cada estrella con su respectiva pareja de baile deberá mostrar en la pista la elegancia y el glamour del ballroom o baile de salón, que abarca la complejidad y técnica de ritmos como vals vienés, vals , tango, foxtrot , quickstep y otros más latinos como la rumba, el cha-cha, el jive y el paso doble, entre otros.

Cada semana, las parejas serán calificadas por un jurado que evaluará en escala de 1 a 10 desde los desplazamientos en la pista hasta la fluidez de los movimientos, la complejidad de los pasos y la colocación de las manos y de los pies, según los lineamientos técnicos del ballroom.

Para este año en el panel de jurados repetirán la actriz y cantante Flor Urbina y el bailarín profesional David Martínez. A ellos se unirá el humorista y empresario Alex Costa, ganador de la primera temporada de Dancing with the Stars.

PUBLICIDAD

Costa es el reemplazo con que la producción sustituyó en ese equipo al actor César Meléndez, ausente de esta edición de Dancing por problemas de salud.

Más novedades. Al ser la adaptación de un programa internacional, Teletica debe cumplir con los parámetros que dicta el propietario de la franquicia; sin embargo, para esta edición hay variaciones sustanciales en cuanto al escenario y el show, que como es costumbre, será en vivo.

Desde que finalizó la segunda temporada de Tu cara me suena , el estudio Marco Picado se comenzó a transformar en un elegante set , que este año prescindió de los balcones y las largas telas color vino para dar paso al brillo del plateado y la fineza del negro.

En cuanto al show y la puesta en escena se amplió la pista de baile para garantizar un mayor desplazamiento de las parejas y se habilitó un espacio para la Tico Jazz Band, pues será la primera vez que las parejas de Dancing with the Stars bailarán con música en vivo.

“Dentro de muchas novedades, el programa viene con orquesta en vivo. Es un reto muy importante porque a pesar de que hemos tenido orquestas en diferentes momentos ( Bailando por un sueño , por ejemplo) el ballroom es diferente, entonces musicalmente se han tenido que hacer arreglos exclusivos para este programa. Todo lo que es en vivo es un reto en general”, comentó Mario Nájera, productor de Teletica Formatos.

German Paniagua, director de la Tico Jazz Band, indicó que los arreglos para Dancing with the Stars serán interpretados por al menos 16 músicos y que contarán con cantantes nacionales invitados durante cada gala.

“El ambiente que produce la música grabada y la de en vivo es lo que marca la diferencia. Con la música en vivo, cada pareja podrá experimentar lo que es tener una orquesta solo para que ellos bailen. La presencia de una orquesta ahí dará un realce al show para el televidente y enriquecerá la producción del programa”, opinó Paniagua.

Sobre las voces que los acompañarán precisó que serán figuras que han participado en otras producciones de canal 7 como Tu cara me suena y Nace una estrella.

PUBLICIDAD

A las voces variadas que cantarán los temas de cada gala se sumarán las semanas temáticas, ya previstas para este tercer año de DWTS.

“Queremos que todas las semanas tengamos programas diferentes. Semana a semana vamos a ir trabajando en propuestas y conceptos que realmente espero que les vaya a gustar”, afirmó Mario Nájera.

En cuanto a la presentación del programa, los estelares continuarán siendo Randall Vargas y Shirley Álvarez, mientras que Natalia Rodríguez y Mauricio Hoffman (ambos de Sábado feliz ) llevarán las incidencias del backstage desde puestos patrocinados.

Los protagonistas. El grupo de las 10 parejas de Dancing with the Stars llegará intacto hasta la gala tres. A partir de esa noche se comenzará a desintegrar según las calificaciones recibidas en las noches previas y la decisión final de jueces y público.

De ahí que desde la noche uno, las “estrellas” y sus bailarines deberán dejar todo en la pista si su objetivo es alzar el brillante trofeo de DWTS , a finales de noviembre.

Para este domingo 11 de setiembre las parejas debutarán con ritmos como foxtrot (Gabriela Traña), vals (Karina Ramos), vals vienés (Daniel del Barco y Álvaro Mesén), jive (Alejandra Portillo y Daniel Vargas), cha-cha (Jalé Berahimi y Gustavo Rojas) y tango (Glenda Peraza y Bismarck Méndez).

Entre los participantes hay nervios, ansias e ilusión pues pese a que la mayoría están acostumbrados a las luces y las cámaras, ninguno ha pisado el terreno del baile profesional.

“No tengo una sensación de riesgo o de vértigo porque estoy en un espectáculo donde todo está fríamente calculado. Tengo nervios y adrenalina porque sino los tuviera no estaría en el mundo del espectáculo. Hay una gran emoción, nervios e, incluso, hasta un gran miedo, pero ese es un factor que me protege. Lo que no tengo es pánico”, afirmó Gustavo Rojas, quien dice que desde niño soñó con ser un gran bailarín.

Su colega Alejandra Portillo también se declara nerviosa y con adrenalina. “Tengo colmillo, el colmillo que da el teatro y las tablas. Si yo he dado una función de teatro el día en que murió una de las personas que más amo, ¿cómo no voy a bailar en un lugar como este que te da las condiciones para disfrutarlo? Sí hay nervios pero estoy muy ansiosa”, dijo Portillo.

Otras que experimentan emociones de todo tipo son las presentadoras Glenda Peraza y Jalé Berahimi, ambas fichadas por canal 7 luego de sus sonadas salidas de la competencia, Repretel.

“Ha sido un proceso difícil porque para los que no somos bailarines esto es llegar a un mundo desconocido. Cuando uno cree que bailaba se da cuenta de que no sabe absolutamente nada de baile entonces ha sido algo incluso frustrante porque sí hay un sentido de responsabilidad de que todo salga bien. Los nervios son muchísimos pero hay confianza en Dios en que todo saldrá bien”, dijo Peraza, expresentadora de Informe 11: Las historias.

Berahimi, por su lado, comentó que la antesala al estreno de Dancing with the Stars ha sido un proceso que le ha enseñado a ser disciplinada, paciente y a esforzarse por lograr las cosas, pese a ello, no esconde sentir inquietud para esta noche.

“Sé que más de uno está viendo a ver cómo bailo, si hago el ridículo… y estoy nerviosa por eso, pero también porque estoy en una competencia de baile bastante difícil, porque pensaba que bailaba, pero yo no bailo nada. Lo que me tiene nerviosa es llegar y defraudar al público que va a ver el programa, pero me la voy a creer y espero que los nervios se calmen un poquito”, aseveró Berahimi, quien adelantó que, además de sabor, sus presentaciones estarán cargadas de picardía y diversión.

Muy diferente a Jalé y Glenda o a Alejandra y Gustavo llegará a la pista de baile el diseñador de calzado Daniel del Barco, quien ha coqueteado con la televisión por años pero fuera del lente de las cámaras.

Daniel acepta que su nombre en el elenco causó sorpresa; empero, refiere que ha recibido el apoyo desde que Teletica reveló que formaría parte de la prestigiosa competencia de baile.

“Hay muchos participantes aquí que han hecho su carrera en los medios y quizá eso sean menos sorpresivos, pero en el caso mío ha causado mucha sorpresa de parte de mucha gente y eso ha sido un gran aliciente. Desde días atrás empecé a recibir el apoyo de mucha gente y eso me ilusiona, me motiva y es un combustible bonito para un nuevo proyecto”, comentó el diseñador.

Del Barco también tiene emociones encontradas previo a su debút, que no será solo en la pista sino en los medios de una forma más masiva.

“Hay muchas emociones encontradas. Por un lado me asusto de no sentir susto y en ocasiones siento tanto susto que no puedo dormir y fluctúo entre ambas extremos”, refiere.

La maratonista Gabriela Traña es otra de las que se expondrá más masivamente en la televisión y esta vez probará suerte en un terreno diferente al que acostumbra competir.

“Me siento más relajada porque ese dicho de que la práctica hace al maestro le va dando a uno mucha confianza. Es como entrenar, cuando se entrena lo suficiente y se compite, es porque ya está listo; igual ahorita”, opinó la atleta, quien al igual que el resto de sus compañeros continuará puliendo la técnica para lograr tanto los elegantes movimientos del tango como la sensualidad de la rumba o el cha-cha.

Véalo. Domingo 11 de setiembre. Teletica. 7:00 p. m.











Comparta este artículo Entretenimiento ‘Dancing with the Stars’: Un baile para las ‘estrellas’ ticas Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: ‘Dancing with the Stars’: Un baile para las ‘estrellas’ ticas Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.