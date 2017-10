Tras su salida de 'DWTS', Adriana Durán abrirá un blog para ayudar a las mujeres

La estrella de Adriana Durán en Dancing with the Stars (DWTS) se apagó. La periodista deportiva fue la segunda expulsada de esta cuarta temporada del concurso de ballroom de Teletica (canal 7).

Si bien, su aspiracción era permanecer más tiempo en el programa, su expulsión no opaca su ímpetu. Por el contrario, se siente animada a desarrollar nuevos proyectos.

"Creo que todo tiene propósito y una razón: empecé con un compromiso de saber cuál era el mensaje que debía transmitir, me di cuenta que era enseñar lo que he aprendido en la vida. El respaldo y cariño que he recibido de mujeres que dicen que se han identificado conmigo, me impulsó para empezar un blog personal con mis experiencias y las de otras mujeres. Quiero aprovechar la coyuntura de lo que pasó en Dancing y voy a empezar con este proyecto", reveló.

Durán, madre de cuatro hijos, aprovechó cada una de sus intervenciones en el espacio, producido en Costa Rica por Teletica Formatos, para transmitir mensajes a las mujeres.

"Siempre traté de mandar mensajes fuertes. Hay muchas mujeres que necesitan que otras les diga que aquí estamos, que pasamos por los mismos temores, dolores, obstáculos. Si esta exposición me sirve como grada para ayudar a las mujeres para mí es lo mejor del mundo", expresó Durán.

La comunicadora planea arrancar con su blog en noviembre. Por ahora, se dedicará a afinar detalles, pues asegura que no quiere que su participación se quede solo con los mensajes transmitidos.

"En el blog sacaré mi faceta de periodista. Voy a escribir artículos y crearé una plataforma para que entre mujeres podamos apoyarnos. Con esto quiero recuperar mi misión de cuando estuve en Buen día: siempre quise mejorar la calidad de vida de las personas. Conozco mucha gente que sé que querrán ayudarme", contó.

Grata experiencia. Adriana no sale de Dancing With the Stars dolida, pero es sincera cuando admite que le hubiera gustado permanecer más en el concurso.

"Me hubiera gustado quedarme más, sé que pude dar más, pero sé que es un concurso y un show. Respeto absolutamente las decisiones que se tomaron. Me voy agradecida con el canal por esta experiencia que me ayudó a sentirme sexy y a superar miedos y complejos; eso es un cúmulo de experiencias", dijo.

Retarse y salir de su zona de confort son dos enseñanzas que deja la competencia en Durán. "Quedo agradecida con la producción y especialmente con el bailarín Billy Corado. Es un hombre extraordinario, caballeroso, inteligente, y respetuoso; salgo con un amigo incondicional. Nos encontramos más afines de lo que pensamos al principio, le deseo mucha suerte, que su carrera suba como la espuma. Él es extraordinario", aseveró.

La siempre optimista Durán deja el concurso de ballroom entendiendo que "todo pasa por algo".

"Salgo feliz con los compañeros: Dios hace las cosas por alguna razón. Estoy en etapa de trabajo fuerte. Acepto la decisión del jurado, me voy tranquila y con la frente en alto de que hice lo mejor", dijo.

En su último día en el programa, Durán bailó un tango. Los puntos otorgados por el jurado más las votaciones del público hicieron que fuera al reto y se enfrentara a Natalia Carvajal y Marcela Ugalde con sus respectivos bailarines y coreógrafos. Las tres parejas bailaron bachata.

"Salí feliz con mi tango, tenía complejidad, se notó un avance en mi ejecución, traté de cumplir todo lo que semanas pasadas los jueves me habían dicho que debía mejorar. Recibo la decisión bien, si los jueces consideraban que otros compañeros debían continuar, lo entiendo", aseguró.