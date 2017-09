Artista costarricense gana premio Emmy por maquillaje en 'American Horror Story'

La artista costarricense Cristina Himiob, quien vive en Los Angeles y es experta en efectos especiales de maquillaje protésico, ganó el domingo un premio Creative Arts Emmy por su trabajo en la serie American Horror Story: Roanoke, de Fox.

Himiob, junto a otros siete miembros de la compañía AFX Studio-Makeup FX, obtuvo el premio al mejor maquillaje protésico para una serie, miniserie o especial.

En este tipo de maquillaje, se utiliza una prótesis para modificar la apariencia física de un actor, usando técnicas artísticas avanzadas para crear efectos cosméticos.

"En nuestro trabajo esculpimos, pintamos y hacemos moldes. A veces reproducimos piezas de silicona para aplicarlas al actor y así convertirlo en el personaje que tiene que ser", había explicado Himiob previamente a La Nación.

Haciendo eso mismo, en American Horror Story, Himiob y compañía derrotaron a expertos de producciones como Saturday Night Live, Host: Alec Baldwin, The Walking Dead, Penny Dreadful y No Beast So Fierce.

"Solo quiero tomar un minuto para decir gracias por las palabras amables de mi familia y amigos. No podría tener un mejor apoyo; me hacen sentir tan especial y tan amada. ¡Gracias!", escribió Himiob en su sitio personal de Facebook, luego de recibir su reconocimiento durante la entrega de los Creative Arts Emmys, en el teatro Microsoft de Los Ángeles.

Quién es. Cristina Himiob Alfaro tiene 34 años, nació en San José y se mudó a Estados Unidos en 1993. Estudió artes en Ohio y se graduó en el 2007.

"Trabajo en efectos especiales de maquillaje desde que me mudé a California –en el 2012–. Empecé a tomar trabajos pequeños, ayudar en películas cortas y en proyectos personales de cinematográficos. En el 2013 me contrataron en el primer estudio; ahí empecé a trabajar", explicó.

Además de American Horror Story, Himiob fue colaboradora de la serie Super Girl.

"Allí ayudé a construir la nave en que la protagonista aterriza en la tierra", agregó la artista.

Durante su carrera, Himiob a tenido la oportunidad de conocer a celebridades como Jennifer Lawrence, para quien construyó una prótesis para una película.

"Es una película que va a salir pronto, no la puedo nombrar. A Jennifer le hicimos una impresión de las piernas. Ella llegó al estudio y le pusimos silicona en las extremidades, con eso pudimos hacer las piernas que fueron utilizadas para la película", reveló la artista.

En grandes ligas. AFX Studio-Makeup FX –empresa en la que trabaja Himiob– es una organización liderada por David LeRoy Anderson, un viejo conocido en efectos especiales de maquillaje protésico.

Anderson ha metido mano en proyectos tan importantes como Dunkerque (2017), Star Trek: En la oscuridad (2013), y Ángeles y demonios (2009).

El artista ganó el Óscar en su categoría por su trabajo en Men in Black, en 1998, y El profesor chiflado, en 1997. Además, en el 2006, fue nominado por El luchador.

De hecho, en medio de la celebración, Himiob tuvo palabras para agradecer a su jefe.

"Ha sido un viaje maravilloso y se lo debemos todo a David Anderson por dejarnos ser parte de su talentoso equipo. No puedo expresar lo afortunados que nos sentimos al trabajar para un artista y mentor tan increíble", agregó la tica en la red social Facebook.