‘Contámelo todo’ se despidió de la pantalla con una gran fiesta

Programa se transmitió este viernes por última vez

¡Hasta luego! Melissa Durán y Sergio González dijeron un hasta pronto a los televidentes, pues no descartan regresar a la televisión a futuro

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Repretel despidió con una gran fiesta el programa de canal 11 Contámelo todo. Invitados especiales, toro mecánico, algodones de azúcar y hasta una parrillada fueron parte de la última emisión del talk show , este viernes.

“Como director no quise un programa triste porque disfruté al máximo darle al televidente lo que nos pidió: un programa de entretenimiento con contenido. Por eso, la despedida de Contámelo todo fue para el disfrute de nosotros y del público”, comentó Sergio González, encargado del espacio.

A la última emisión del programa de historias positivas llegaron cerca de 70 personas, entre invitados especiales y colaboradores.

Entre el público que despidió a Contámelo todo destacaron la exmodelo de A todo dar , Gipsy Montoya; el modelo y bailarín Jason González; la chef Jill Paer y los abogados Belisario Solano y Ruth Ramírez, así como las participantes y colaboradores del reality Kilos afuera I y II.

LEA TAMBIEN: 'Contámelo todo' saldrá del aire este viernes 31 de marzo, confirma Repretel

Lo que viene. Con la cancelación del espacio, Melissa Durán y Sergio González quedaron desvinculados de la televisora; empero, ellos afirman que su salida no representa el fin de sus carreras en la pantalla chica.

Ambos no descartan regresar a la televisión con algún proyecto a futuro, pero ahora se concentrarán en un descanso y en negocios personales.

“Me invadió la nostalgia caminar por los pasillos de la empresa por última vez. Se combinaron los sentimientos porque dejé la empresa que me hizo crecer como profesional pero me tiro al ruedo con mis proyectos personales. Ahora voy a dedicar un tiempo para mí, a viajar y a disfrutar porque uno se merece una pausa”, comentó González, de 24 años de edad.

Cuanto retome su trabajo este joven se dedicará a proyectos propios que aún moldea. Además, será imagen de un centro comercial del que no quiso adelantar mayores detalles.

Melissa Durán, por su lado, dijo que en adelante se ocupará de unos proyectos que desarrollaba de la mano con su trabajo en Repretel, siempre vinculados a la comunicación. “Paralelo a Contámelo todo ya venía desarrollando algunos proyectos que todavía están en pañales, pero que avanzan a buen paso”, aseguró.

Acerca de su fugaz regreso a la televisión, Durán comentó: “El sentimiento en mi caso es de agradecimiento. Desde el principio estaba dispuesta a disfrutar esta etapa durara lo que durara. Agradezco a la empresa que siguió creyendo en mí y a los televidentes que me mostraron su apoyo con este regreso, que me ayudó a recordar cuánto me gusta la televisión”.











Comparta este artículo Entretenimiento ‘Contámelo todo’ se despidió de la pantalla con una gran fiesta Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: ‘Contámelo todo’ se despidió de la pantalla con una gran fiesta Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.