Clara Huygens engalana con su sonrisa y belleza el canal de música VM

Tiene tres meses de ser ficha de esa televisora

Clara Huygens es una mujer de sonrisa encantadora, personalidad explosiva, simpatía extrema y de una belleza innegable que, desde hace tres meses, engalana la pantalla de VM, el canal de la música.

Esta originaria de Argentina –radicada en Costa Rica desde hace una década– fue fichada por esa televisora para presentar videos y compartir noticias de los mundos del espectáculo y la música, con la audiencia de ese canal (el 29 de la televisión abierta).

LEA TAMBIÉN: 'Batalla de talentos' cerrará su primera temporada el viernes 4 de noviembre

Clara llegó a VM varios meses después de que Repretel cancelara –el 4 de noviembre– Batalla de talentos (BDT), reality en el que participó.

En ese programa Huygens conoció a Karina Campos, una de las presentadoras de la producción de canal 11 y también rostro de VM, quien impulsó la llegada de la vecina de Rohrmoser a ese canal de música.

"Siempre pienso que las cosas pasan por algo. En BDT me hice muy amiga de Karina (Campos) y en poco tiempo las dos congeniamos muy bien. Cuando BDT terminó, Karina me escribió para decirme que en VM buscaban presentadores y ella me coordinó la reunión con la gerencia del canal. Cuando llegué a la reunión, la persona que me entrevistó ni siquiera conocía de BDT, entonces me conoció ahí, en persona. Puedo decir que mi contratación no fue exactamente por currículum sino por un trato personal entre dos personas (el entrevistador y ella)", contó Huygens, de 26 años.

En VM, Clara produce y presenta Videos con Clari, que se transmite de lunes a viernes de 9 p. m. a medianoche. En ese espacio, Clara procura que se programen los videos del momento; sin embargo, durante la última hora del programa, ella complace a los televidentes según lo que se solicite por las cuentas de redes sociales del canal o durante las llamadas al aire.

Además, Clara es una de las dos presentadoras de Go Girls by Saba –la otra es Karina Campos–, que se emite los jueves a las 8 p. m. "Es un programa dedicado a las mujeres donde planteamos retos y ofrecemos consejos para la mujer", refirió.

Aún cuando el tiempo que suma Clara en la televisión es corto, la guapa muchacha dice que su aprendizaje ha sido vasto. "Lo que más me ha aportado la televisión es abrirme la mente para ser más creativa. Ahora puedo crear algo desde cero, ponerlo en práctica y con la prueba y error yo misma perfeccionarlo", resumió.

De su paso en BTD, Clara dijo que culminó el ciclo con satisfacción porque logró exponerse en público con su talento principal: el canto.

"A mí lo que más me interesaba y saqué (de BDT) fue haber tenido la oportunidad de cantar en televisión. Me encantaba todo lo que envolvía el programa porque en mi caso me ayudó a mostrar a los televidentes mi faceta artística. Era lo que buscaba. Todo lo demás vino como un paquete completo", afirmó.

El canto es la pasión de Clara: estudió guitarra, lleva cursos de música y actúa. Ella ha participado en comerciales y presentó el Noticiero turístico Destinos TV, de ese canal.

La formación académica de Clara es Administración hotelera.











Comparta este artículo Entretenimiento Clara Huygens engalana con su sonrisa y belleza el canal de música VM Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Clara Huygens engalana con su sonrisa y belleza el canal de música VM Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.