‘Chasing Cameron’: De las redes sociales a la fama

TELEGUÍA RECOMIENDA

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Algunos de los 35 millones de seguidores de la estrella de las redes sociales Cameron Dallas, pueden celebrar que un reality show de su ídolo llega a Netflix.

Chasing Cameron mostrará la vida de este joven que, a través de la red social Twitter y de la casi desaparecida Vine, acaparó la atención de millones de adolescentes que se interesaron en sus gustos y pasatiempos.

En este reality show , Cameron no estará solo, él contará con la compañía de sus amigos Taylor Caniff, Aaron Carpenter, Blake Gray, Willie Jones y Trey Schafer, quienes tienen un lugar privilegiado en el corazón de los seguidores de Dallas.

Celebridad. A sus 22 años, Cameron ha creado una carrera: se ha convertido más que, en un influencer , en toda una celebridad.

Tanto es así que el siguiente nivel de su fortuita carrera lo llevará a una gira Magcon (que en inglés significaMeet & Greet Convention), en la que compartirá muy de cerca con sus fans por Europa y Oceanía junto a sus inseparables — y ahora famosos— amigos.

En los 10 episodios del show se podrá ver a Cameorn junto a sus devotos seguidores llorando y gritando al tener cerca a su ídolo. Italia, París y hasta Australia, serán algunos de los sitios en los que se transmitirán todas las emociones generadas por el influyente chico.

Tener este show en Netflix fue uno de los principales objetivos de Dallas cuando vio que su carrera se catapultaba. Ahora, además de ser famoso y de querer servir de ejemplo a sus fanáticos, pretende educar.

“Yo quería mostrar esta parte de mi vida, realmente quería hacerlo... mi objetivo no es solo mostrar a mis fans un poco más de mí. También busco educar a las personas que no saben sobre este espacio, que no saben acerca de las redes sociales.

”Quiero que aquellos padres que ignoran lo que sus hijos están haciendo en estos días sepan lo que pasa en redes sociales, y con las personas que sus hijos siguen", explicó Dallas al programa E! News .

Véalo. Viernes 6 de enero. Netflix











Comparta este artículo Entretenimiento ‘Chasing Cameron’: De las redes sociales a la fama Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: ‘Chasing Cameron’: De las redes sociales a la fama Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.