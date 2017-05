Cambios en la TV estadounidense: ¿cuáles series regresan y cuáles fueron cancenladas?

Mayo es un tiempo cruel para la industria televisiva de Estados Unidos. Es en el quinto mes del año cuando las grandes cadenas deciden cuáles series se renovarán y cuáles recibirán el hacha y no regresarán a la pantalla chica.

Hagamos un repaso por los principales shows de las cinco principales cadenas de televisión de Estados Unidos, así como otros casos destacados.

ABC

No hay mayor sorpresa en el apartado de las renovaciones. Agents of Shield regresará en su quinta temporada, al igual que las comedias Black-ish, The Middle y Modern Family.

Grey's Anatomy continúa su interminable viaje, ahora con 14 temporadas, que la convierten en una de la series más longeva de la televisión esadounidense actual. También regresan How to get away with murder y Once upon a time.

Por otra parte, American Crime no fue renovada, al igual que Last Man Standing; Scandal es la más famosa de las que no regresarán, pero no por cancelación sino porque la serie concluyó luego de siete temporadas.

CBS

¿A alguien le sorprende que The Big Bang Theory haya sido revovada por dos años más? La serie más popular de CBS ha sabido mantener una audiencia amplia a lo largo de los años, pese a las críticas por sus estereotipos y por sus personajes.

Criminal Minds también regresa, lo mismo que sus muchas series policiacas, como NCIS, NCIS: LA y NCIS: New Orleans. La comedia Man with a plan, de Matt le Blanc (Joey en Friends) también fue renovada, junto con Mom.

La cancelación más sonada fue, sin duda, 2 Broke Girls.

NBC

La cadena neoyorquina sigue pasando por una mala racha; aunque se mantiene como una de las cadenas más populares del país, de acuerdo con TV Insider sus series originales han perdido puntos de audiencia durante tres años consecutivos. De su parrilla, sobreviven The Blacklist, Superstore y Law&Order: SVU, entre otras.

FOX

Aquí están los pesos pesados. El menú de FOX sigue siendo de primer nivel, y casi todas sus renovaciones son de altísima calidad, o de altísima audiencia.

Regresan Bob's Burgers, Brookly Nine-Nine, Gotham, Taken, The X-Files y, cómo no, Los Simpson.

Mientras tanto, Bones llegó a su final luego de 12 temporadas al aire. Todavía queda por definir el destino de 24:Legacy y New Girl.

The CW

Otra parrilla de lujo: Arrow, The Flash, Jane the Virgin, The 100, Legends of Tomorrow, Supergirl y Supernatural regresan, con lo que The CW domina, junto a Netflix, el mercado de series de superhéroes.

Otra cadenas

Otra seguidilla de pesos pesados: regresan American Crime Story, American Horror Story, The Walking Dead y Fear the Walking Dead, Homeland, Legion y Westworld, entre muchas otras.

No tendrán la misma suerte, por ejemplo, The Americans y Bates Motel, cuya historia concluye con sus próximas temporadas; tampoco vuelven House of Lies, Girl meets World ni Black Sails.











